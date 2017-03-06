لقي تسعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية في اليابان بمنطقة جبلية كانت في مهمة.

وأوضحت قناة "NHK" اليابانية الاثنين 6 مارس/آذار، أن مروحية من نوع "Bell 412" تحطمت في منطقة جبلية في مقاطعة ناغانو بوسط جزيرة هونشو. ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها . وتجري السلطات حاليا تحقيقا في أسباب وملابسات الحادث.

وبحسب القناة، فإن طاقم المروحية العائدة لأجهزة الطوارئ في ناغانو، تحطمت أثناء التدريبات على عمليات إنقاذ في الجبال.