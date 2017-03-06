|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 189156
|تاريخ النشر: آذار 06, 2017
|الوقت: 18:11
|الاقسام: دوليات
|
مقتل 9 أشخاص في تحطم مروحية في اليابان
لقي تسعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية في اليابان بمنطقة جبلية كانت في مهمة.
وأوضحت قناة "NHK" اليابانية الاثنين 6 مارس/آذار، أن مروحية من نوع "Bell 412" تحطمت في منطقة جبلية في مقاطعة ناغانو بوسط جزيرة هونشو. ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها . وتجري السلطات حاليا تحقيقا في أسباب وملابسات الحادث.
وبحسب القناة، فإن طاقم المروحية العائدة لأجهزة الطوارئ في ناغانو، تحطمت أثناء التدريبات على عمليات إنقاذ في الجبال.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر