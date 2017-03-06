قتل 5 عناصر من الجيش الباكستاني الاثنين 6 مارس/آذار في اشتباكات مع إرهابيين شنوا هجوما على نقاط تفتيش على الحدود الباكستانية الأفغانية.

وقال الجيش: إن إرهابيين من خارج الحدود حاولوا الليلة الماضية الاعتداء على ثلاث نقاط حدودية باكستانية في منطقة مهمند، إلا أن الوجود واليقظة والاستجابة الفعالة صدت محاولة الإرهابيين.

وأشارت مصادر في الجيش إلى أن مسلحين باكستانيين، ممن فروا إلى أفغانستان نتيجة هجمات كبيرة في المناطق القبلية، يقومون بشكل دوري بشن هجمات على المخافر الحدودية.