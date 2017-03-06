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رقم الخبر: 189155 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: دوليات  
مقتل 5 جنود باكستانيين باشتباكات على الحدود

مقتل 5 جنود باكستانيين باشتباكات على الحدود

قتل 5 عناصر من الجيش الباكستاني الاثنين 6 مارس/آذار في اشتباكات مع إرهابيين شنوا هجوما على نقاط تفتيش على الحدود الباكستانية الأفغانية.

وقال الجيش: إن إرهابيين من خارج الحدود حاولوا الليلة الماضية الاعتداء على ثلاث نقاط حدودية باكستانية في منطقة مهمند، إلا أن الوجود واليقظة والاستجابة الفعالة صدت محاولة الإرهابيين.

وأشارت مصادر في الجيش إلى أن مسلحين باكستانيين، ممن فروا إلى أفغانستان نتيجة هجمات كبيرة في المناطق القبلية، يقومون بشكل دوري بشن هجمات على المخافر الحدودية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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