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رقم الخبر: 189154 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
حجم صادرات مكثفات الغاز من منطقة بارس الحرة ترتفع بنسبة 41%
خلال العام (الإيراني) الحالي

حجم صادرات مكثفات الغاز من منطقة بارس الحرة ترتفع بنسبة 41%

ارتفع حجم الصادرات الايرانية من مكثفات الغاز والمواد غير النفطية لمنطقة بارس الحرة في العام الحالي بنسبة 41 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وأكد مدير منطقة بارس الحرة، مهدي يوسفي، ان حجم صادرات المنطقة ارتفع بنسبة 41 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، وبلغت عائدات البلاد من تصدير مكثفات الغاز والمواد غير النفطية لمنطقة بارس 13 مليار دولار.

وأشار يوسفي الى أنه منذ مارس الماضي حتى اليوم، ارتفعت صادرات مكثفات الغاز بنسبة 44 بالمئة من حيث القيمة و61 بالمئة من حيث الوزن. وبناء على بيانات مديرية الجمارك، فان منطقة بارس صدرت في العام الحالي 15 مليون و942 ألف و120 طن من مكثفات الغاز بقيمة 6 مليار و394 مليون و164 ألف دولار. مضيفاً: ان مجموع الصادرات الإجمالي للمنتجات غير النفطية ومكثفات الغاز بلغ 31 مليون و14 ألف و596 طن بقيمة 13 مليار و586 مليون و783 ألف و949 دولار، ليكون معدل ارتفاع حجم صادرات المنطقة مقارنة مع العام الماضي من ناحية الوزن 41 بالمئة والقيمة 22 بالمئة.

وأعرب يوسفي عن أمله في تنامي حجم الصادرات بشكل لافت مع افتتاح المراحل الجديدة من حقل بارس الجنوبي وتطوير المجمعات البتروكيميائية.

 
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