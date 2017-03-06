قالت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين: إن شرطي فلبيني متقاعد اعترف أمام مجلس الشيوخ الفلبيني بقتل 200 شخص ضمن "كتيبة إعدام" تحت قيادة الرئيس رودريجو دوتيرتي، عندما كان رئيسا لبلدية دافاو، وقال إنه يعترف لأنه "يخشى الله".

واعترف أرتورو لاسكاناس بالكذب في أكتوبر في استجواب لمجلس الشيوخ بشأن جرائم قتل خارج إطار القانون ذات صلة بدوتيرتي ولكنه قال إنه كذب لأنه كان يخاف على سلامة أسرته ولأن الشرطة حذرته وطالبته بأن ينكر كل شيء.

وقال إنه غير شهادته الآن لأن ما فعله يعذبه ولأنه يريد قول الحقيقة حتى "ينقذ نفسه"، وتابع: أرغب في قول الحقيقة ليس فقط من أجل حالتي المعنوية ولكن لخشيتي من الله، وأريد أن أريح ضميري.

وأوضح أنه شخصيا قتل 300 شخص بينهم 200 قتلهم عندما كان عضوا في "كتيبة دافاو للإعدام" آخرها عام 2015، وتحدث أيضا عن حالتين قتل فيهما منتقدين لدوتيرتي بناء على تعليمات من الحرس الشخصي له آنذاك عندما كان رئيسا لبلدية دافاو.

وكان لاسكاناس هو الشخص الثاني الذي يدلي بشهادته أمام النواب عن صلات مزعومة لدوتيرتي بكتيبة إعدام سرية.

ومن جانبهم نفى حلفاء دوتيرتي المزاعم ويقولون إنها مؤامرة من معارضيه لتشويه صورة زعيم شعبي وحربه على المخدرات، ويقول منتقدون: إن حملة دوتيرتي على المخدرات تحمل أوجه شبه مثيرة للإنزعاج بجرائم قتل غامضة في دافاو.

ونفى دوتيرتي مرارا ضلوعه في إعدامات سواء كرئيس أو أثناء فترته كرئيس لبلدية دافاو لمدة 22 عاما، وقال قائد شرطته رونالد ديلا روزا وهو قائد شرطة دافاو سابقا أيضا إن مزاعم كتيبة الإعدام أسطورة حاكتها وسائل الإعلام.