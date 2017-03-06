رفضت الحكومة الألمانية يوم الاثنين تشبيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السياسات الألمانية الحالية بسياسات عصر النازي وحثت كلا الجانبين على الاحتكام إلى "الهدوء ورجاحة العقل" وألا تغيب عن بالهما العلاقات الوثيقة التي تجمع الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي دوري: نرفض بشدة تشبيه سياسات جمهورية ألمانيا الاتحادية بعصر النازي. مقارنات من هذا القبيل دائما ما تكون سخيفة وفي غير محلها لأنها تقود إلى شيء واحد فقط: التهوين من الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف زايبرت أن ألمانيا ستواصل السماح للساسة الأتراك بالتحدث في ألمانيا طالما أفصحوا عن نواياهم ولم يجلبوا الصراعات التركية إلى ألمانيا. وتابع أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجري تحقيقا لضمان أن الأموال التي دفعت إلى تركيا لتمهيد الطريق أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي تحقق المرجو منها.

من جهتها وجهت نائبة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، انتقادات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلة إنه يتصرف مثل "طفل عنيد يجهل ما يقوم به".

ويأتي الانتقاد الألماني بعدما اتهم أردوغان برلين، يوم الأحد، بالقيام بتصرفات فاشية تذكر بحقبة النازية، ردا على إلغاء السلطات الألمانية تجمعين سياسيين أرادا حشد 2ر1 مليون تركي يقيمون في أراضيها.

ووصف أندرياس شوير الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المشارك في الائتلاف الحاكم، أردوغان بـ"طاغية البوسفور" مطالبا إياه بالاعتذار.

وألغت السلطات الألمانية رخص تجمعين في مدينتين ألمانيتين، الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن يلقي فيهما وزراء أتراك كلمات تحث مواطنيهم على التصويت بنعم في استفتاء على إصلاحات دستورية تعزز صلاحيات أردوغان، الشهر المقبل.

وهوى الخلاف بالعلاقات الثنائية بين برلين وأنقرة إلى أدنى مستوى، كما زاد الغضب العام في ألمانيا بشأن إلقاء القبض على صحفي ألماني من أصل تركي في تركيا.

وكان وزير الاقتصاد التركي ينوي حضور التجمعين في ألمانيا، يوم الأحد، في ليفركوزن وكولونيا حيث يعيش عدد كبير من الأتراك، وفق ما نقلت رويترز.

وتدهورت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشدة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان، في يوليو، واتهام أنقرة لبرلين وغيرها من الدول بعدم الإسراع بإدانة العناصرا لعسكرية المارقة بشكل كاف.