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رقم الخبر: 189148 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
اليوم في طهران.. مباحثات تجارية بين إيران وسلوفاكيا

اليوم في طهران.. مباحثات تجارية بين إيران وسلوفاكيا

يصل طهران غداً الثلاثاء وفد تجاري سلوفاكي رفيع المستوى يضم ممثلين عن 35 شركة تابعة للقطاع الخاص.

ويرأس الوفد مساعد رئيس الوزراء السلوفاكي في شؤون الاستثمار بيتر بلغريني، ويضم أيضاً وزير الاقتصاد بيتر كاجيمير، ووزير الخزانة بيتر جيكا.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع تجاري مشترك مع الوفد في منظمة تنمية الصناعات الإيرانية وتحديثها على أن يزور بعدها غرفة تجارة طهران.

وسيركز الوفد في مباحثاته مع الجانب الايراني على المواضيع المتعلقة باللجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون الثنائي في مجال الطاقة والنفط والغاز والنقل والعربات والمالية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.

وسلوفاكيا (Slovensko) هي جمهورية في وسط أوروبا يحدها من الشمال الغربي التشيك (215 كم)، من الشمال بولندا (444 كم)، من الشرق أوكرانيا (97 كم)، من الجنوب المجر (677 كم)، ومن الجنوب الغربي النمسا (91 كم).

 
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