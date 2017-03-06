انطلقت في النرويج مناورات الناتو Joint Viking 2017 ويشارك فيها أكثر من 8 آلاف جندي وضابط بمن فيهم 700 أمريكي وعناصر من مشاة البحرية الملكية البريطانية.

وتجري التدريبات المذكورة في مقاطعة فينمارك على الحدود الروسية قرب مقاطعة مورمانسك.

وسيجري القسم الرئيسي من هذه الفعالية بمشاركة القوات الأمريكية والبريطانية على بعد 160-300 كلم من الحدود الروسية في "ظروف منطقة القطب الشمالي القاسية" وخلالها سيجري التدرب على التعاون القتالي بين الحلفاء في الناتو . وستستمر 9 أيام بمشاركة الطيران والسفن والغواصات والآليات المدرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المناورات العسكرية لم تنفذ في الأراضي المذكورة منذ 1967 إلى 2015 ولأول مرة منذ انتهاء الحرب الباردة بدأت القوات المسلحة النرويجية بتنفيذ مناورات دفاعية في مقاطعة فينمارك. وتم إبلاغ روسيا بشكل مسبق بموعد المناورات في 2017.

ويرى بعض الخبراء أن هذه المناورات قد تعكر صفو العلاقات الروسية-النرويجية.

بريطانيا ترتعد

هذا وأعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين 6 مارس/آذار أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليسا في حالة حرب باردة جديدة مع روسيا ولا يسعيان بتاتا لذلك.

وقال الوزير جونسون في بروكسل قبيل جلسة مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية :"لا بريطانيا ولا الولايات المتحدة ولا بقية أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي يتواجدون في حرب باردة مع روسيا ولا يسعون لذلك. ولذلك من المهم جدا أن نحاول العثور على لغة مشتركة مع الروس".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت يوم السبت الماضي أن جونسون سيزور موسكو في الأسابيع المقبلة تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وذكرت الوزارة في نبأ عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن المباحثات بين الوزيرين ستركز على العلاقات بين بريطانيا وروسيا، والقضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا.

كما أكد السفير الروسي لدى بريطانيا الكسندر ياكوفينكو أهمية مواصلة الحوار بين لندن وموسكو حول القضايا الدولية والثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى من نوعها منذ 5 أعوام، إذ إن وليام هيغ كان آخر وزير خارجية بريطاني يزور موسكو وذلك عام 2012.

أوكرانيا تشنّ حربا قضائية على روسيا

هذا وبدأت المحكمة الدولية في لاهاي الاثنين 6 مارس/آذار النظر في دعوى رفعتها أوكرانيا ضد روسيا بشأن أزمتي القرم ودونابس.

وتتهم كييف موسكو في تلك الدعوى بدعم "الإرهابيين" في شرق أوكرانيا وبـ "تمييز القوميات غير الروسية" في القرم.

ويرى الجانب الأوكراني أن روسيا بدعمها لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين انتهكت الاتفاقية الدولية الخاصة بالتصدي لتمويل الإرهاب. كما تُتهم روسيا في تلك الدعوى بانتهاك الاتفاقية الدولية الخاصة بإنهاء كافة أنواع التمييز العنصري.

وكانت أوكرانيا قد رفعت الدعوى في عام 2016، وهي تدعو المحكمة التابعة للأمم المتحدة لدراسة أحداث النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا، بما في ذلك إسقاط طائرة الركاب الماليزية في سماء أوكرانيا في يوليو/تموز عام 2014.

وتطالب كييف موسكو بالكف عن دعم "دونيتسك" و"لوغانسك" الشعبيتين، والتعويض ماليا عن كارثة الطائرة الماليزية وعمليات القصف على مدن أوكرانية.

أما الجزء المتعلق بـ"التمييز العنصري" في الدعوى الأوكرانية، فيتعلق بـ"التخويف" المزعوم لممثلي الأقليات الإثنية أثناء الاستفتاء الشعبي في القرم في مارس/آذار عام 2014، عندما صوتت الأغلبية الساحقة من سكان شبه الجزيرة لصالح الخروج من قوام أوكرانيا والانضمام لروسيا.

ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من جلسات الاستماع في القضية حتى 9 مارس/آذار، إذ ستدرس المحكمة "التدابير المؤقتة" التي تطالب كييف باتخاذها في إطار القضية، ومنها "وضع حد للتمييز العنصري في كافة الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا"، ورفع الحظر عن أنشطة منظمة "مجلس تتار القرم" في شبه الجزيرة. كما تطالب كييف باتخاذ روسيا إجراءات ترمي إلى وضع حد لتدفق المال والأسلحة ووسائل النقل وأي أنواع أخرى من المساعدة لـ"دونيتسك" و"لوغانسك".

ومن المقرر أن تقدم أوكرانيا موقفها أمام المحكمة الاثنين، فيما ستتيح المحكمة للجانب الروسي فرصة تقديم موقفه من القضية الثلاثاء 7 مارس/آذار.

وتنفي موسكو كافة الاتهامات الأوكرانية قطعيا، باعتبار أن كييف نفسها تتحمل مسؤولية نشوب النزاع المسلح في أراضيها، إذ بدأ الجيش الأوكراني في أبريل/نيسان عام 2014 "عملية محاربة الإرهاب" ضد معارضي الحكومة الجديدة في كييف، والتي وصلت إلى السلطة عن طريق انقلاب فبراير/شباط 2014. كما تنفي موسكو أي مزاعم حول نزاهة الاستفتاء الذي جرى في القرم، وكذلك مزاعم كييف حول "التمييز" لمجموعات ما في شبه الجزيرة.