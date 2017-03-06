وفي لقائه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشال سابن، بطهران يوم الأحد، تطرق الوزير آخوندي الى شراء 3 رادارات من شركة (تالس) الفرنسية، مضيفاً: ان المحادثات لشراء 10 رادارات أخرى تقع على جدول الأعمال حالياً.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار وزير الطرق وبناء المدن الى موضوع شراء طائرات (ايرباص)، قائلاً: ان تسليم هذه الطائرات وموضوع التمويل الخاص بها يستغرق 20 عاماً، مضيفاً: ان وفداً ايرانياً سيقوم بزيارة الى فرنسا الأسبوع القادم بهدف التفاوض مع (ايرباص). ولفت آخوندي الى أن ايران تعتزم إعادة تأهيل 65 ألف شاحنة قديمة، داعياً فرنسا للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال النقل البري والبحري والجوي والسككي.

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عن إكتمال المراحل النهائية للإتفاقية المبرمة بين ايران وشركة (أي.تي.آر) الفرنسية - الايطالية التابعة لشركة (ايرباص)، مضيفاً: ان الطائرات المصنعة جاهزة للتسليم الى ايران.

هذا وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ميشال سابن، أهمية التغيير الجذري في بعض شروط المنظومة المصرفية وخاصة المتأخرات، لكونه السبيل نحو انضمام ايران الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير الفرنسي بوزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد رضا نعمت زادة، مساء الأحد بطهران.

ولفت سابن، خلال اللقاء، الى هيئة الخبراء المنضوية تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي يضم عدداً من الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية، مؤكداً ان الإجراءات العملية للجمهورية الاسلامية قادرة على تغيير الأحكام الصادرة عن هذه الهيئة. وأردف قائلاً: ان باريس مستعدة للتعاون في سياق تغيير آراء هؤلاء الخبراء، لكن القضية الهامة تكمن في إجراء تغييرات معمقة وخاصة بشأن موضوع المتأخرات من جانب ايران.

من جانبه، قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني: ان المنظومة المصرفية الايرانية نفذت كافة تعهداتها في مجال ضمان الصادرات، ما عدا بعض الشركات الحكومية المنشغلة في عمليات الخصخصة. ودعا نعمت زادة الى تعزيز التعاون بين طهران وباريس في مجال الصناعات النفطية والبتروكيمياوية والمصافي وأيضاً إنتاج الأجهزة ذات الصلة.

ووصف الوزير الايراني معظم العلاقات السائدة حالياً بين طهران وباريس بأنها تجارية، مضيفاً: (نحن بصدد تحويلها الى علاقات إقتصادية طويلة الأمد).