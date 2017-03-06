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رقم الخبر: 189145 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
تفريغ وشحن أكثر من 8ر1 مليون طن من السلع في ميناء كيش

تفريغ وشحن أكثر من 8ر1 مليون طن من السلع في ميناء كيش

أعلن مدير دائرة الملاحة البحرية في جزيرة كيش عن تفريغ وشحن أكثر من 8ر1 مليون طن من السلع النفطية وغير النفطية في ميناء الجزيرة خلال الأشهر الـ11 الماضية.

وفي تصريح صحفي أدلى به يوم الأحد، أشار محمد جهانشاهي نسب الى تفريغ وشحن مليون و827 ألفاً و413 طناً من مختلف أنواع السلع النفطية وغير النفطية في ميناء هذه الجزيرة منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 20 آذار/ مارس)، وقال: هنالك من هذه الكمية مليون و562 ألف طن من السلع غير النفطية و265 ألفاً و405 أطنان من السلع النفطية.

وأوضح بأن حجم الصادرات غير النفطية من هذا الميناء بلغ أكثر من 4 آلاف و102 طن بزيادة قدرها 3 بالمائة، وحجم واردات مثل هذه السلع 48 ألفاً و476 طناً بانخفاض قدره 31 بالمائة. ونوه جهانشاهي الى أن 11 ألفاً و637 سفينة تجارية قامت بتفريغ أو شحن السلع في ميناء كيش.

 
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