  • الإثنين ٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189144 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
بإمكان الأمريكيين فتح حسابات مصرفية في إيران
طهران: علاقاتنا المصرفية مع العالم تجتاز مراحل حرجة

بإمكان الأمريكيين فتح حسابات مصرفية في إيران

قال مساعد دائرة صرف النقد الأجنبي في البنك المركزي: بإمكان الأمريكيين فتح حسابات مصرفية في إيران.

وأوضح حميد قنبري، اليوم الإثنين، في مؤتمر (الاقتصاد المقاوم والإتفاق النووي) بمركز الدراسات بوزارة الخارجية: (على ضوء العقوبات الأمريكية كان من المتوقع أن يواجه الأمريكيون مشاكل للتبادل المالي مع إيران، ولكن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنه لا يوجد مانع لفتح حساب مصرفي للرعايا الأمريكيين في إيران).

من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي، أكبر كميجاني، أن العلاقات المصرفية والوساطة المالية مع دول العالم في طور إجتياز المراحل الحرجة، وبشكل مجمل فان الأمور تمضي نحو إتجاه مرض.

وأوضح كميجاني، في المؤتمر، ان مرحلة مابعد الاتفاق النووي شهدت عودة قطاع النفط والغاز للمستويات السابقة قبل فرض الحظر، وفيما يخص العلاقات المصرفية فانها ورغم بطء وتيرتها، فان التعاون مع الوسطاء الماليين عاد للمستويات السابقة من حيث الحجم في شهر (اسفند) الايراني (بدأ 19 فبراير/ شباط2017(. ولفت الى أن التعاون المصرفي مع بنوك العالم لم يعد للمستويات المسبوقة قبل الحظر لغاية الآن.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3432 sec