وأوضح حميد قنبري، اليوم الإثنين، في مؤتمر (الاقتصاد المقاوم والإتفاق النووي) بمركز الدراسات بوزارة الخارجية: (على ضوء العقوبات الأمريكية كان من المتوقع أن يواجه الأمريكيون مشاكل للتبادل المالي مع إيران، ولكن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنه لا يوجد مانع لفتح حساب مصرفي للرعايا الأمريكيين في إيران).

من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي، أكبر كميجاني، أن العلاقات المصرفية والوساطة المالية مع دول العالم في طور إجتياز المراحل الحرجة، وبشكل مجمل فان الأمور تمضي نحو إتجاه مرض.

وأوضح كميجاني، في المؤتمر، ان مرحلة مابعد الاتفاق النووي شهدت عودة قطاع النفط والغاز للمستويات السابقة قبل فرض الحظر، وفيما يخص العلاقات المصرفية فانها ورغم بطء وتيرتها، فان التعاون مع الوسطاء الماليين عاد للمستويات السابقة من حيث الحجم في شهر (اسفند) الايراني (بدأ 19 فبراير/ شباط2017(. ولفت الى أن التعاون المصرفي مع بنوك العالم لم يعد للمستويات المسبوقة قبل الحظر لغاية الآن.