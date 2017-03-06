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رقم الخبر: 189143 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: محليات  
مستشار قائد الثورة: عزة وكرامة الايرانيين الذين يتوجهون للسعودية لأداء فريضة الحج أمر مهم
مؤكداً بأن الحج أحد المحاور الهامة للتقريب بين المذاهب الاسلامية

مستشار قائد الثورة: عزة وكرامة الايرانيين الذين يتوجهون للسعودية لأداء فريضة الحج أمر مهم

أكد كبير مستشاري سماحة قائد الثورة لشؤون العالم الاسلامي بأنه لاشك أن الحج يعد بمثابة احد المحاور الهامة للتقريب بين المذاهب الاسلامية ودعم وترسيخ وحدة الامة الاسلامية، وأن الحضور والتواجد في هذا التجمع العظيم يشكل فرصة قيمة لتجسيد قوة العالم الاسلامي للعالم أجمع.

اوضح ذلك آية الله الشيخ محمد علي التسخيري خلال حواره مع الموقع الاعلامي لمنظمة الحج والزيارة، لافتاً الى أن فريضة الحج تعتبر من العبادات الهامة في الاسلام، مضيفاً: أن كل واحد من اعمال و مناسك الحج له فلسفته و سماته الخاصة، وأن القرآن الكريم تطرق الى ذلك.
كما أشار سماحته الى جانب من  اسرار الحج موضحاً: حضور الحج والمشاركة في اداء مناسكه، وفضلاً عن الجانب الروحي والمعنوي الذي يحياه الانسان، فإنه يمثل مناسبة ثمينة للإحاطة بتاريخ الاسلام والتعرف على المسلمين الآخرين.
ولفت آية الله التسخيري الى البعد التقريبي الذي يتسم به الحج، موضحاً: الحج يعطينا درساً في الوحدة و التآخي، ذلك أن حضور وتواجد ملايين المسلمين من مختلف انحاء العالم وتأكيدهم على التوحيد والنبوة، مسألة في غاية الاهمية.
واستطرد: أن بوسع العلماء والنخبة في العالم الاسلامي انتهاز فرصة الحج الفريدة والنادرة، للتقريب بين المذاهب الاسلامية وتوحيد الجهود للتصدي لمؤامرات الاعداء.  
وتابع آية الله التسخيري: يعتبر الحج بمثابة أحد المحاور الهامة للتقريب بين المذاهب الاسلامية ودعم وترسيخ وحدة الأمة الاسلامية، اضافة الى أن الحضور والتواجد في هذا التجمع العظيم يشكل فرصة قيمة لتجسيد قوة العالم الاسلامي للعالم أجمع.
وفي معرض تعليقه على المفاوضات الجارية مع الحكومة السعودية حول اداء فريضة الحج، أوضح كبير مستشاري سماحة القائد لشؤون العالم الاسلامي: لاشك ان عزة وكرامة المسلمين الايرانيين الذين يتوجهون الى السعودية لأداء فريضة الحج، أمر في غاية الاهمية، ولذلك تحتل هذه المسألة حيزاً هاماً في هذه المفاوضات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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