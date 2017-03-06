هل تبحث عن عطلة مجانية؟.. إذا كنت كذلك فإن نيوزيلندا مستعدة لتقديم هذه العطلة، ولكن بشرط وحيد.

فقد أعدت نيوزيلندا مقابلة عمل الأحلام، حيث تتطلّع صناعة التكنولوجيا بمدينة ويلينغتون إلى توظيف خبراء تكنولوجيين من جميع أنحاء العالم، وسيقدمون عطلة مجانية بالبلاد لأي شخص بإمكانه إثبات جدارته.

وبحسب ما نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية؛ سيستضيف البرنامج الذي يُدعى (Looksee Wellington)- وهو شراكة بين وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية بولاية ولينغتون WREDA، وشركة Workhere New Zealand، المتخصصة في تسويق التوظيف العالمي، 100 مرشح محظوظ وستدفع كافة نفقات رحلاتهم الجوية وإقامتهم.

وفي المقابل، سيكون متطلباً من المتقدمين الحضور من أجل لقاءات يتم الترتيب لها مُسبقاً مع (شركات تقنية رائدة) في المدينة.

وعلى المرشحين أيضاً أن يُشاركوا في لقاءات واستكشافات بأنحاء المدينة. وستقدم الشركات عروضاً لأفضل المرشحين في نهاية الأسبوع.

ولدى المتقدمين موعدٌ أقصاه 20 مارس لتقديم سيرتهم الذاتية، وستنعقد الرحلات واللقاءات في نيوزيلندا في الفترة من 8 إلى 11 مايو.

كما ستستضيف المنظمة أيضاً فعاليات معلوماتية لمساعدة المهاجرين المُحتملين على فهم عملية الانتقال إلى البلاد.

وقد قطعت شركات أُخرى أشواطاً هائلة على نحو مماثل لجذب المواهب التي تحتاج إليها.

ففي العام الماضي، كانت شركة Netflix تبحث بحثاً محموماً عن أربع مواهب أو (الأشخاص هم الأكثر استخداماً لإنستغرام) لالتقاط صور لمجموعة من أكثر العروض شعبية لمدّة أسبوعين، وقد وُعِد هؤلاء بتقاضي 2000 دولار أميركي في الأسبوع الواحد، في حين أن الشركة تتحمل كذلك كافة تدابير السفر.

وقد ورد أيضاً أن شركة فيسبوك تسدد نفقات السفر لعقد مقابلات العمل لديها بغض النظر عن حصول المُرشّح على الوظيفة من عدمه.