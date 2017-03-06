يجتهد كثير من الناس في البحث عن مشاريع وتجارة مربحة تدر عليهم الأموال، لكن أن تجد من يتاجر في بيع الهواء، فهذا الأمر الغريب العجيب على الإطلاق.

هذا ما فعله المغترب البريطاني الذي يعيش في سويسرا جون غرين، مبتكر التجارة الالكترونية من خلال التجارة في الهواء الجبلي الأصلي من سويسرا، حيث يتعهد غرين بشحن هواء سويسري ملتقط حديثاً وذو جودة عالية إلى أي مكان في العالم.

يزعم غرين أنه يجمع الهواء من مواقع سرية قرب قرية زيرمات في سويسرا، ثم يضعه في علب زجاجية ويغلقها ويضع عليها الملصق ثم يشحنها للمشترين، وترفق العلب بشهادة موثوقية وإحداثيات الموقع (GPS) الذي جمع منه الهواء.

يكلف لتر من الهواء الجبلي السويسري الأصلي 167 دولاراً، لكن غرين يدرك أن ليس الجميع باستطاعتهم دفع هذا المبلغ، لذلك يقدم عرضا مناسبا، حيث باستطاعة المشتري شراء علبة بسعة 500 مل ممتلئة بالهواء الجبلي السويسري مقابل 97 دولاراً.

وإن كان المال ليس مانعاً لشراء الهواء الطازج، فبإمكان المشتري شراء علبة بسعة 3 لتر مقابل 247 دولاراً.

ويدرك غرين تماما أن تجارته تبدو مجنونة بعض الشيء، لكنه يدعي أن الأسعار العالية ضرورية للعمل المستدام، موضحا في حديث لصحيفة (ذي لوكال) السويسرية بأنه (توجد نفقات وتكاليف مرتفعة، فعلينا شحن المنتج إلى أنحاء العالم، أرغب بمحاولة جعل هذا أمر مستداماً، فأنا لا أرغب بأن يكون أعجوبة تدوم لخمس دقائق فقط ثم أخسر خسائر فادحة، إن حاولت المطالبة بالحد الأدنى للسعر لن يستمر العمل وستغلق تجارتك، بالطبع لا تنس أنه هواء سويسري وكل شيء في سويسرا باهظ الثمن).

ويتبرع غرين بـ25% من أرباحه لجمعية (وورلد فيشين) الخيرية التي تدعم برنامج للمياه النظيفة في أفريقيا.

إن كنت تتساءل ما هو شعور فتح علبة باهظة الثمن من هواء الجبل السويسري، فإن غرين كان لطيفاً بما فيه الكفاية لوصف التجربة عبر موقعه الإلكتروني mountainairfromswitzerland.com.

وكتب غرين قائلا (بينما تفتح عبوتك الباردة للغاية يفضل أن تضعها في الثلاجة للحصول على أفضل تأثير، وتزيل القفل ستشعر بنفحة هواء سريعة حيث يتساوى ضغط الهواء الجبلي مع الهواء المحيط، وباستطاعتك أن تأخذ نفساً من الهواء الجبلي السويسري الأصلي).

لم يكن المغترب البريطاني جون غرين، أول من باع الهواء عبر علب، فقد أقدم طالب فرنسي يدعى أنطونيو ديبلي، ويعيش في بلدة مونتكوك جنوب غربي فرنسا، بتعبئة هواء بلدته في علب بقياس 250 ميلي ليتر، مع ملصقات تسوق المنتج بعبارة (هواء مونتكوك) وباع الواحدة منها بسعر7.50 دولار أمريكي.

ويبيع ديبلي حوالي 10 ليترات من الهواء في كل أسبوع، بحيث لا يجهد مزوديه لدرجة أنه يعلن عبر موقعه نفاد مخزونه من الهواء.

كما مارس هذه التجارة التي قد تبدو خيالية لكنها حقيقية، مواطن صيني يدعى ليو دي واتس يعيش في بريطانيا، حيث يبيع الهواء النقي لزبائنه في الصين.

حيث تباع العلبة الزجاجية الواحدة من الهواء الانجليزي النقي، بسعر يصل إلى 80 جنيه استرليني، أي نحو 100 دولار.