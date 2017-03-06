* تمكنت شركة Apis Cor للطباعة ثلاثية الأبعاد 3D الواقع مقرها في سان فرانسيسكو من بناء منزل صغير تبلغ مساحته 400 قدم مربع في 24 ساعة.

تمكنت شركة Apis Cor للطباعة ثلاثية الأبعاد 3D الواقع مقرها في سان فرانسيسكو من بناء منزل صغير تبلغ مساحته 400 قدم مربع دائري الشكل وأقرب لشكل النجمة في منشأة اختبار في ستوبينو الواقعة حوالي 60 ميلاً إلى الجنوب من موسكو، وذلك خلال يوم واحد فقط وبكلفة تزيد قليلاً عن 10 آلاف دولار.