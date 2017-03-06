تمكَّن عامل بناء تركي، يُدعى إبراهيم درمة (30 عاماً)، من تحقيق حلمه بامتلاك سيارة جبلية، صنَّعها بنفسه من الخردوات، بَدلاً من شرائها؛ لعدم امتلاكه المال الكافي.

وأَوْضَحَ درمة، الذي يقيم في ولاية أورود شمال تركيا، أن امتلاكه لسيارة جبلية، حلم راوده منذ الطفولة، وقبل عام ونصف العام قرر صناعتها؛ نَظَراً للأسعار الباهظة لمثل هذا النوع من السيارات.

ولجأ الشاب التركي في صناعتها إلى ورشة للسيارات قريبة من منزله، وتمكن في غضون عام ونصف العام من تجميع كامل قطعها من الخردوات، وَفْقاً لـ(الأناضول).

وأضاف العامل التركي قائلاً: إن لم نستطع شراء سيارة جيب بإمكاننا صناعتها، الناس لا تكاد تصدق أن السيارة مصنوعة من الخردة، وبالطبع هذا الأمر يسعدني كثيراً، مُشِيراً إلى أنه رفض العديد من العروض التي جاءته من أجل شراء السيارة.