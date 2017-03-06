وحلقت الطائرة فوق المحيط الهادئ، بعد أن أقلعت من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو يوم الاثنين، ثم عادت إلى نيودلهي فوق المحيط الأطلسي يوم الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة (برس تراست أوف إنديا).

وإلى جانب طاقم قمرة القيادة وطاقم الطائرة المكون كله من النساء، كان كل من شارك في الرحلة - بما في ذلك موظفي مكتب الاستقبال ومراقبي الحركة الجوية - من النساء أيضا.

وناشدت شركة الطيران موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل هذا الإنجاز، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت الرحلة جزءاً من احتفالات اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف يوم الأربعاء.