أفادت تقارير صحفية روسية بأن البعض هناك أصبح يحج الى تمثال نصفي لآخر القياصرة في عاصمة القرم بعد انتشار أقاويل بأنه يذرف دموعا.

نصب التمثال النصفي للقيصر نيكولاس الثاني قرب مكتب الادعاء في القرم في سيمفوروبول عام 2016، أي بعد عامين من ضم روسيا شبه الجزيرة من أوكرانيا.

وتعتبر الكنيسة الارثوذكسية الروسية القيصر الأخير - كأسلافه - قديسا.

وعن ذلك قالت ناتاليا بوكلونسكايا، مدعية القرم السابقة، إنها (معجزة لا يمكن للعلماء ولا لأي شخص تفسيرها)، مضيفة أن تلك الظاهرة تتزامن مع الذكرى المئوية لخلع القيصر.