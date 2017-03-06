  • الإثنين ٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189137 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 16:33 الاقسام: منوعات  
تمثال آخر القياصرة يذرف دموعاً!

تمثال آخر القياصرة يذرف دموعاً!

أفادت تقارير صحفية روسية بأن البعض هناك أصبح يحج الى تمثال نصفي لآخر القياصرة في عاصمة القرم بعد انتشار أقاويل بأنه يذرف دموعا.

نصب التمثال النصفي للقيصر نيكولاس الثاني قرب مكتب الادعاء في القرم في سيمفوروبول عام 2016، أي بعد عامين من ضم روسيا شبه الجزيرة من أوكرانيا.

وتعتبر الكنيسة الارثوذكسية الروسية القيصر الأخير - كأسلافه - قديسا.

وعن ذلك قالت ناتاليا بوكلونسكايا، مدعية القرم السابقة، إنها (معجزة لا يمكن للعلماء ولا لأي شخص تفسيرها)، مضيفة أن تلك الظاهرة تتزامن مع الذكرى المئوية لخلع القيصر.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2132 sec