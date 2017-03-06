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رقم الخبر: 189135 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 16:17 الاقسام: منوعات  
تحدي البيتزا المغمسة بالحليب يجتاح الانترنت!

تحدي البيتزا المغمسة بالحليب يجتاح الانترنت!

لا تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي في خلق تحديات مختلفة يومياً لإثارة البهجة وقتل الملل الذي يحيط بالمستخدمين بسبب كثرة التجارب والتطبيقات.

والتحدي الجديد الذي انتشر مؤخراً هو تحدي البيتزا المغمسة بالحليب، حيث يقوم المستخدم بتناول قطع ضخمة من البيتزا بعد غمسها في كوب من الحليب، ويتم تصوير هذه التجربة عن طريق مقطع فيديو ويتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن التجربة انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها أصبح التحدي منتشرا في بلاد آسيا والشرق الأوسط.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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