لا تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي في خلق تحديات مختلفة يومياً لإثارة البهجة وقتل الملل الذي يحيط بالمستخدمين بسبب كثرة التجارب والتطبيقات.

والتحدي الجديد الذي انتشر مؤخراً هو تحدي البيتزا المغمسة بالحليب، حيث يقوم المستخدم بتناول قطع ضخمة من البيتزا بعد غمسها في كوب من الحليب، ويتم تصوير هذه التجربة عن طريق مقطع فيديو ويتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن التجربة انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها أصبح التحدي منتشرا في بلاد آسيا والشرق الأوسط.