لنترحم في البداية على الفنان القدير غانم الصالح الذي فارقنا منذ بضع سنوات الى جوار ربه تعالى..

هل نسيتم «بو صلاح» أنه غانم الصالح بتاع «باي باي لندن» ولعب فيها دور نهّاش.. فتى الجبل.. نهّاش اللي يدلّل على عروبته «صولاته وجولاته وسط اللحم الأبيض المتوسط» كما يقول زميله المتألق عبدالحسين عبدالرضا.. فتى الجبل هذا يا جماعة الخير صاحب البطولات العنترية يسقط أرضاً مع أول صوت مدوي!! ويرفع رجليه الى الأعلى!! ورجلاه ترجفان وترقصان على نغمة «ويلك ياللي تعادينا يا ويلك ويل.. يالله صبّوا هل القهوة وزيدوها هيل.. واسقوها للنشاما عظهور الخيل»!!..

يا نشامة ويا خيل ويا نهّاش.. يا فتى الجبل.. ده أنت عملتها عندما رفعت رجليك لفوق!! تذكرت اليوم نهّاش وأنا أقرأ تصريحاً هزلياً للدكتور قرقاش!! أظن أنكم أيّها الأحبة ما تعرفهوش.. وأنا كمان ما أعرفهوش.. قال لك قرقاش.. قال..

انتشلته العائلة الحاكمة في الإمارات وقامت بتوزيره.. يعني شدّت له «وزرة» وقالت له «هز يا وز» ولم يقصّر قرقاش هذا في شيء صدّق نفسه أنه وزير.. وراح يرقص على أي نغمة يعطيها له معالي الوزير الحقيقي سمو الشيخ عبدالله دامت بركاته.. وقرقاش.. يرقص ببلاش.. ومستعد أن يبكي ويلطم أيضاً ببلاش زي ما تقتضي الأوامر..

آخر تصريح لواحد طالع من «الإنعاش».. لفتى الجبل نهّاش.. على طريقة طاش ما طاش للدكتور قرقاش تطاول فيه على الجمهورية الإسلامية ويستعمل الإسم المزوّر للخليج الفارسي.. إذا هي اسلامية بصحيح عليها أن تعطينا بعض الجزر وتغير اسم الخليج الفارسي..

الجزر يا قرقاش ايرانية وستبقى كذلك الى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.. وأسيادك يعلمون بذلك علم اليقين ولهذا يرفضون لغة الحوار والتفاهم مع الجمهورية الإسلامية ويستعيضون عن ذلك بدفعك الى تصريحات تثير التوتر والفتنة.

أما مسألة الخليج الفارسي فإن اسمه هيك يا زلمه.. هل أنت أمّي لا تقرأ ولا تكتب؟! اسأل الأمم المتحدة وراجع الخرائط الدولية الرسمية المعترف بها عالمياً.. وإذا يجوز تبديل الأسماء التاريخية الثابتة عالمياً ورسمياً بهذه البساطة فإننا يمكن أن نناديك معالي الدكتور قرقوش.. كما نادينا زميلك ضاحي خلفان يوماً بـ«ضاحي خرفان» ما عملنا شيء سوى تبديل حرف واحد.. سواء في اسم حضرتك أو حضرة خرفان فكيف تقترح علينا تبديل حروف كثيرة وموثقة تاريخياً وجغرافياً في الأمم المتحدة؟!..