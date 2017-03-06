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للمزید
رقم الخبر: 189133
تاريخ النشر: آذار 06, 2017
الوقت: 16:09
الاقسام: منوعات
الخليج الفارسي اسم موثق تاريخياً
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الخليج الفارسي
اسم موثق
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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