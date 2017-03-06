حصل الفيلم الوثائقي الايراني «احلام الفجر» للمخرج مهرداد اسكويي على جائزة لجنة الحكام من مهرجان «زغرب داكس» الدولي للافلام الوثائقية في كرواتيا.

واقيم المهرجان في الفترة بين الـ26 من فبراير المنصرم واستمر حتى الـ4 من مارس الجاري في مدينة زغرب بكرواتيا.

وشارك في المهرجان أكثر من 120 فيلماً وثائقياً من مختلف دول العالم فيما كان «احلام الفجر» ممثل ايران الوحيد في المهرجان.

ويعد «احلام الفجر» من افضل الافلام في السينما الايرانية في نظر بعض السينمائيين وقد فاز بـ 24 جائزة دولية من عدة مهرجانات منها: مهرجان «آنتنا» ومهرجان برلين السينمائي في دورته السادسة والستين، ومهرجان True & False (ركن True vision)، ومهرجان Full Frame في دورته التاسعة عشرة، ومهرجانات في مولدافيا وبولندا والمانيا وامريكا والبرتغال.

يروي الفيلم حياة مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في اصلاحية في اطراف طهران ويمضين فترة انتظار صعبة في الأيام الأخيرة من العام من أجل الحصول على حريتهن.