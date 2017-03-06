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رقم الخبر: 189129 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 15:35 الاقسام: ثقافة وفن  
«لايت سايت» الايراني في ثلاثة مهرجانات دولية

«لايت سايت» الايراني في ثلاثة مهرجانات دولية

تأهل فيلم الانيميشن الايراني «لايت سايت» للمخرج مسلم طباطبائي للمشاركة في ثلاثة مهرجانات دولية.

ئهرجان «Living Skies» الدولي لأفلام الطلاب الذي اقيم في الفترة مابين الـ1 حتى الـ4 من مارس الجاري بكندا .

مهرجان «Chester» للأفلام الانيميشن الذي انطلقت فعالياته في الـ2 من مارس وستستمر حتى الـ11 منه ببريطانيا.

ومهرجان «Cambodia» الدولي للأفلام الذي انطلقت فعالياته في الـ2 من مارس واستمرت حتى الـ4 منه في كمبوديا.

«لايت سايت» يحكي  قصة شخصية كرتونية تخلق من النور لكن كبرياءها في حبها للنور يدخلها في ورطة و...

يذكر أن الفيلم شارك في 50 مهرجانا وحصل على 19 جائزة كانت آخرها جائزة أفضل انيميشن ثلاثي الابعاد من القسم التنافسي  لمهرجان «Social Machinery» الدولي للأفلام القصيرة بإيطاليا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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