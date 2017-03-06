ئهرجان «Living Skies» الدولي لأفلام الطلاب الذي اقيم في الفترة مابين الـ1 حتى الـ4 من مارس الجاري بكندا .

مهرجان «Chester» للأفلام الانيميشن الذي انطلقت فعالياته في الـ2 من مارس وستستمر حتى الـ11 منه ببريطانيا.

ومهرجان «Cambodia» الدولي للأفلام الذي انطلقت فعالياته في الـ2 من مارس واستمرت حتى الـ4 منه في كمبوديا.

«لايت سايت» يحكي قصة شخصية كرتونية تخلق من النور لكن كبرياءها في حبها للنور يدخلها في ورطة و...

يذكر أن الفيلم شارك في 50 مهرجانا وحصل على 19 جائزة كانت آخرها جائزة أفضل انيميشن ثلاثي الابعاد من القسم التنافسي لمهرجان «Social Machinery» الدولي للأفلام القصيرة بإيطاليا.