في مقال تحت عنوان «في مسار أرتور ميلر»، كتبت صحيفة «لاوانغوارديا «الاسبانية، أن المخرج الايراني أصغر فرهادي وبعد وفاة المخرج الكبير عباس کيارستمي، يعتبر أستاذ السينما الايرانية.

وأشادت الصحيفة الاسبانية في تقرير لها بأداء المخرج فرهادي واصفا اياه بأستاذ السينما الايرانية.

هذا وقد توجه فرهادي الى أسبانيا لكي ان يمهد الارضية لاخراج فيلمه الجديد.

وأوضحت الصحيفة ان فيلم فرهادي «انفصال نادر عن سيمين «حصل على جائزة الاوسكار عام 2012 لافضل فيلم أجنبي فيما حصل المخرج علىة الجائزة نفسها مع فيلم «البائع».

واشارت الصحيفة الى مبادرة المخرج فرهادي بمقاطعة حفل الاوسكار اثر القرار العنصري للرئيس الامريكي بمنع دخول مسلمي 7 دول منها ايران الى أمريكا، مضيفة ان هذا الفيلم حصل على جائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثل (شهاب حسيني) من مهرجان «كان» الدولي لعام 2016.

وأضافت: ان المخرج فرهادي وبعد وفاة المخرج عباس كيارستمي يعتبر الاستاذ الكبير للسينما الايرانية وأصبح خلفا عنه.

وأكدت الصحيفة ان «فرهادي لايمل من حصد الجوائز» انه حصل على جائزته الدولية الاولى عام 2009 من مهرجان برلين السينمائي وذلك لاخراجه فيلم «عن إلي».

وأضافت: إنه يولي اهتماما بموضوع الاسرة والنساء في أفلامه ويطرح سيناريوهات جذابة يتم تصويرها بشكل مميز.