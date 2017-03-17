|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 189106
|تاريخ النشر: آذار 17, 2017
|الوقت: 16:29
|الاقسام: عربيات
|
القوات العراقية تُحرر حي الصمود وتقتحم حي المنصور الموصل
أعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله.
أعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، ان قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب حررت حي الصمود بالكامل، في الجانب الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.
ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي نسخة منه، عن يار الله قوله أن “قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب باشرت باقتحام حي المنصور”.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|الشيخ نعيم قاسم: ما اقدم عليه النظام في البحرين من جرائم واستهداف آية الله قاسم هو بإرشاد من السعودية