أعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، ان قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب حررت حي الصمود بالكامل، في الجانب الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي نسخة منه، عن يار الله قوله أن “قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب باشرت باقتحام حي المنصور”.



