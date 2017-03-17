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رقم الخبر: 189106 تاريخ النشر: آذار 17, 2017 الوقت: 16:29 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية تُحرر حي الصمود وتقتحم حي المنصور الموصل

القوات العراقية تُحرر حي الصمود وتقتحم حي المنصور الموصل

أعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله.

أعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، ان قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب حررت حي الصمود بالكامل، في الجانب الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.
ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي نسخة منه، عن يار الله قوله أن “قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب باشرت باقتحام حي المنصور”.

 

 
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