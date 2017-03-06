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رقم الخبر: 189095 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 12:38 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية: تحميل المسؤولية للغير اسلوب مشترك لكل الانظمة القمعية
رافضاً تصريحات مسؤولي البحرين تجاه ايران

المتحدث باسم الخارجية: تحميل المسؤولية للغير اسلوب مشترك لكل الانظمة القمعية

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي تصريحات المسؤولين البحرينيين تجاه ايران، معتبرا تحميل المسؤولية للغير اسلوبا مشتركا لدى جميع الانظمة القمعية التي لها مشاكل مع شعوبها.

وفي تصريح ادلى به اليوم الاثنين، اعتبر قاسمي المزاعم الجديدة للمسؤولين البحرينيين، بوجود علاقة لايران بقضايا البحرين الداخلية، بانها لا اساس لها.

واضاف، ان حكام البحرين العاجزين عن حل وتسوية قضاياهم الداخلية وتلبية المطالب المدنية والسلمية لمواطنيهم بصورة مناسبة، ينسبون احتجاجات شعب بلادهم للجمهورية الاسلامية الايرانية بين الحين والاخر.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية، من البديهي ان التنصل من المسؤولية وتحميلها الاخرين، هو اسلوب مشترك لجميع الانظمة القمعية التي لها مشاكل مع شعوبها الا ان هذا الاسلوب لن يساعد ابدا في حل الازمات.

ونصح قاسمي حكومة البحرين بالتعامل مع شعبها بصدقية وعدالة والتزام المبادئ الاخلاقية بدلا عن اللجوء الى الاساليب البالية والإصرار على النهج الأمني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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