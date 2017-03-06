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|رقم الخبر: 189094
|تاريخ النشر: آذار 06, 2017
|الوقت: 12:32
|الاقسام: محليات
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قائد الثورة الإسلامية يستقبل المسؤولين واللجان المشرفة على "قوافل النور"
استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاثنين، المسؤولين واللجان المشرفة على "قوافل النور".
والقى المنشد صادق آهنكران قصائد في رثاء شهداء فترة الدفاع المقدس (1980-1988).
ويتم تسيير "قوافل النور" في اطار قوافل للراغبين من المواطنين بزيارة المناطق التي شهدت جبهات الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (غرب البلاد) للفترة من 1980 - 1988.
وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.
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