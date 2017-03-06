  • الإثنين ٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189094 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 12:32 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الإسلامية يستقبل المسؤولين واللجان المشرفة على "قوافل النور"

قائد الثورة الإسلامية يستقبل المسؤولين واللجان المشرفة على "قوافل النور"

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاثنين، المسؤولين واللجان المشرفة على "قوافل النور".

والقى المنشد صادق آهنكران قصائد في رثاء شهداء فترة الدفاع المقدس (1980-1988).

ويتم تسيير "قوافل النور" في اطار قوافل للراغبين من المواطنين بزيارة المناطق التي شهدت جبهات الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (غرب البلاد) للفترة من 1980 - 1988. 

وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.

 

قائد الثورة قائد الثورة
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5243 sec