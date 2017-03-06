قائد الثورة الإسلامية يستقبل المسؤولين واللجان المشرفة على "قوافل النور" استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاثنين، المسؤولين واللجان المشرفة على "قوافل النور".