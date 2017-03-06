عزز نادي بسبوليس صدارته للدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بفوزه على نادي نفط طهران بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت مساء الاحد لصالح الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.

اقيمت المباراة على ملعب تختي بطهران بحضور 10 آلاف متفرج وادارها الحكم رضا كرمانشاهي الذي طرد حارس مرمى نفط طهران "نادر صفر زائي" بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة بعد ان تصدى للكرة بيده خارج منطقة الجزاء ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

كما اشهر حكم المباراة ثلاث بطاقات صفراء بواقع اثنين لنفت وواحد لبرسبوليس، اكبر صادقي ومحمد قاضي (نفت طهران)، فرشاد احمد زاده (برسبوليس).

وسجل هدفي الفوز لبرسبوليس سروش رفيعي (57) ومهدي طارمي (87).

وبهدا الفوز اصبح رصيد برسبوليس 53 نقطة بفارق 8 نقاط عن اقرب ملاحقيه تراكتورسازي تبريز فيما يحتل استقلال طهران المركز الثالث برصيد 41 نقطة ليعزز برسبوليس حظوظه للفوز بلقب الدوري.

وفي المباراة الثانية حسم فريق سباهان ديربي اصفهان لصالحه يوم الاحد، إثر التغلب على ذوب آهن 2-1 في اطار المرحلة الـ 23 من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

واستهل سباهان التسجيل عبر محترفه الاوزبكي سرور جباروف (د9) واللاعب مسعود حسن زادة (د26) بضربتي جزاء، وقلص جري بنكستون النتيجة وسجل الهدف الوحيد لذوب آهن في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة صعد رصيد سباهان الى 31 نقطة، في المركز الثامن بالترتيب فيما تجمد رصيد ذوب آهن عند 33 نقطة بالمركز الرابع.

وفيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الرابع والعشرين للدوري الايراني الممتاز:

الاربعاء: 8/3

سايبا – استقلال 17:30

الخميس: 9/3

ماشين سازي – صنعت نفت ابادان 15:30

ذوب اهن – نفت طهران 17:30

برسبوليس – استقلال خوزستان 17:30

الجمعة: 10/3

كسترش فولاد - صبا قم 14:30

سياه جامكان – سباهان 15:00

بيكان – بديده مشهد 14:00

فولاد خوزستان – تراكتور سازي 16:30