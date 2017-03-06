  • الإثنين ٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189092 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 11:15 الاقسام: رياضة  
بطولة آسيا للكرة الشاطئية .. ايران تمطر ماليزيا بـ 14 هدفا

بطولة آسيا للكرة الشاطئية .. ايران تمطر ماليزيا بـ 14 هدفا

سحق منتخب ايران للكرة الشاطئية نظيره الماليزي بنتيجة 14- صفر في اطار منافسات المجموعة الاولى للنسخة الثامنة من بطولة آسيا المقامة في ماليزيا.

وتنافس ايران في المجموعة الاولى التي تضم الصين وماليزيا وافغانستان، وسجل لمنتخب ايران كل من: مسلم مسيكر (هدفان) ومحمد علي مختاري (4 اهداف)، وفريد بلوك باشي (4 اهداف) وعلي ناظم ومصطفى كياني وحميد بهزاد بور ومحمد احمد زادة لكل منهم هدف.

ويشارك بالنسخة الثامنة لبطولة آسيا 11 منتخبا موزعين على 3 مجموعات، وتعد تأهيلية لكأس العالم للكرة الشاطئية 2017 التي ستقام في باهاما.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0697 sec