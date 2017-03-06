سحق منتخب ايران للكرة الشاطئية نظيره الماليزي بنتيجة 14- صفر في اطار منافسات المجموعة الاولى للنسخة الثامنة من بطولة آسيا المقامة في ماليزيا.

وتنافس ايران في المجموعة الاولى التي تضم الصين وماليزيا وافغانستان، وسجل لمنتخب ايران كل من: مسلم مسيكر (هدفان) ومحمد علي مختاري (4 اهداف)، وفريد بلوك باشي (4 اهداف) وعلي ناظم ومصطفى كياني وحميد بهزاد بور ومحمد احمد زادة لكل منهم هدف.

ويشارك بالنسخة الثامنة لبطولة آسيا 11 منتخبا موزعين على 3 مجموعات، وتعد تأهيلية لكأس العالم للكرة الشاطئية 2017 التي ستقام في باهاما.