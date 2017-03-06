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رقم الخبر: 189091 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 11:15 الاقسام: رياضة  
منتخب فتيات ايران يهزم نظيره الاوكراني وديا

منتخب فتيات ايران يهزم نظيره الاوكراني وديا

فاز منتخب فتيات ايران لكرة القدم على نظيره الاوكراني 2-1 في إطار مباراة ودية أقيمت في طهران يوم الاحد.

سجلت ايران الهدف الاول عبر اللاعبة هاجر دباغي بالدقيقة 68 وحسمت اللاعبة مليكا متولي النتيجة بهدف قاتل بنهاية المباراة (1+90).

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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