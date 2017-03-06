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|رقم الخبر: 189091
|تاريخ النشر: آذار 06, 2017
|الوقت: 11:15
|الاقسام: رياضة
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منتخب فتيات ايران يهزم نظيره الاوكراني وديا
فاز منتخب فتيات ايران لكرة القدم على نظيره الاوكراني 2-1 في إطار مباراة ودية أقيمت في طهران يوم الاحد.
سجلت ايران الهدف الاول عبر اللاعبة هاجر دباغي بالدقيقة 68 وحسمت اللاعبة مليكا متولي النتيجة بهدف قاتل بنهاية المباراة (1+90).
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