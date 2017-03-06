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رقم الخبر: 189088 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 11:13 الاقسام: عربيات  
أخر انجازات القوات العراقية.. السيطرة على جسر الحرية بالموصل

أخر انجازات القوات العراقية.. السيطرة على جسر الحرية بالموصل

اعلن مسؤول في الإعلام العسكري العراقي، اليوم الاثنين، ان القوات الامنية سيطرت على جسر الحرية في مدينة الموصل.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله ان القوات العراقية المدعومة سيطرت اليوم، على جسر الحرية في مدينة الموصل"، مبينا ان "هذا الجسر يؤدي إلى وسط المدينة الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" الارهابي من الجنوب.
ويعد جسر الحرية هو ثاني جسر في الموصل تؤمنه القوات العراقية بعد أن أمنت جسرا يقع إلى الجنوب في الهجوم الذي بدأ في الجزء الغربي من المدينة في 19 شباط الماضي.
ودُمرت كل جسور الموصل الخمسة فوق نهر دجلة ولكن السيطرة عليها وإصلاحها سيسهل الهجوم على تنظيم "داعش" الذي يسيطر على الموصل منذ 2014.
وجسر الحرية أحد جسرين يؤديان إلى قلب المدينة القديم ويقع الجسر الآخر إلى الجنوب منه.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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