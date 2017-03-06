جاءت تصريحات الجنرال باجوا خلال اللقاء مع السفير الايراني لدى اسلام آباد مهدي هنر دوست، والذي عقد على خلفية الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الى باكستان.

وشدد قائد الجيش الباكستاني على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين؛ لما فيه من نتائج ايجابية على صعيدي السلام والامن في المنطقة.

من جانبه، اعرب السفير الايراني في باكستان، خلال اللقاء مع الجنرال باجوا، عن تقديره لجهود الجيش الباكستاني الرامية الى تعزيز السلام والامن الاقليميين؛ كما اشاد بعمليات مكافحة الارهاب التي تبناها الجيش الباكستاني بعنوان رد الفساد.

وبحسب البيان الصادر عن العلاقات العامة للجيش في باكستان، فقد تطرق السفير الايراني لدى اسلام اباد مهدي هنر دوست وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا خلال اللقاء الى عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك بمافيها القضايا الامنية والتعاون الثنائي بين طهران واسلام آباد.



