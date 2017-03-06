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|رقم الخبر: 189086
|تاريخ النشر: آذار 05, 2017
|الوقت: 19:56
|الاقسام: محليات
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إيران تشارك في معرض بغداد للأمن والدفاع والصناعات الحربية
افتتحت يوم الأحد، الدورة السادسة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية الدولية على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة 21 بلدا بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تشارك للمرة الثانية في المعرض.
وأقيم المعرض تحت شعار بناء قدرات دفاعية متطورة بناء امن داخلي مستقر يتحقق السلم والامن وبدعم واسناد من وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين والذي تنظمه الشركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات الدولية وبالتنسيق مع شركة العامة العراقية والذي يستمر على مدى ثلاثة ايام .
وشارك في حفل افتتاح المعرض، وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي ورئيس اركان الجيش وكبار القادة والضباط بوزارتي الداخلية والدفاع والقوة الجوية فضلا عن ممثل لرئاسة الوزراء والسفراء والملحقين العسكريين في السفارات الاجنبية في بغداد .
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