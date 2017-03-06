إيران تشارك في معرض بغداد للأمن والدفاع والصناعات الحربية افتتحت يوم الأحد، الدورة السادسة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية الدولية على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة 21 بلدا بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تشارك للمرة الثانية في المعرض.