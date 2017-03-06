قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن المعارك مازالت تدور في ميناء رأس لانوف بين الجيش الوطني وتنظيم القاعدة مؤكدا أنه لا توجد سيطرة فعلية على الأرض، مؤكدا قرب انتهاءها.

وفي مؤتمر صحفي الاحد لم يستبعد المسماري وجود دعم أجنبي للجماعات المسلحة، التي تقاتل في منطقة الهلال النفطي.

وكان المسماري، قد قال إن قوات الجيش بدأت استعادة السيطرة على مشارف رأس لانوف بعد أن استولت عليها عناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة.

وقال: " إن معركة النفط هذه وتقدم القاعدة في مواقع استراتيجية في ليبيا يعيد الحديث عن المكاسب الجديدة للتنظيمات الإرهابية في هذا البلد وفي دول الجوار".

وإضاف: "القاعدة والتنظيمات المسلحة وجدت في ليبيا نقطة انطلاق لعملياتها نحو دول شمال وغرب افريقيا، فازدادت توسعا وتنسيقا بين مكوناتها، بعد أن أكسبها الفراغ السياسي والأمني في المنطقة تجربة وخبرة.

من جانبه قال آمر غرفة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي، العقيد فوزي المنصوري، إن سلاح الجو الليبي دمّر 18 آلية مسلحة تابعة لما يسمى بـ«سرايا الدفاع» عن بنغازي بمواقع متفرقة ببلدة رأس لانوف.

وأشار المنصوري، في تصريحات الاحد، لـ «بوابة الوسط»، إلى أن سلاح الجو الليبى نفذ طلعات قتالية مكثفة أسفرت عن تدمير 18 آلية بين عربات وسيارات مسلحة، تزامنا مع انسحاب جزئى لما يسمى بـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» حاليا وتقدم لقوات الجيش باتجاة المنطقة السكنية فى بلدة رأس لانوف.