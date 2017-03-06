لقي خمسة إرهابيين مصرعهم، الأحد، في سيناء، جراء حملة أمنية شنها الأمن المصري على مبان مهجورة يتخذها الإرهابيون مركزا لتحركاتهم.

وذكرت مصادر أمنية، أن القوات المصرية اشتبكت مع مجموعة من المسلحين في مدينة العريش، واحتفظت بجثامين القتلى بغرض التعرف على هوياتهم.

ونجحت قوة من الشرطة المصرية، الخميس الماضي، في اعتقال خمسة أشخاص متورطين بسلسلة هجمات أدت إلى مقتل سبعة أقباط منذ نهاية يناير الماضي في مدينة العريش.

وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي، في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.

من جهة اخرى أشادت روسيا على لسان رئيسة المجلس الفدرالي الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، بجهود مصر في محاربة الإرهاب سواء من خلال المواجهات العسكرية والأمنية، أو على المستويات الفكرية الثقافية.

وبحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ماتفييينكو، السبت، تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.