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رقم الخبر: 189083 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: عربيات  
المغرب ينقذ مهاجرين قبالة سواحل جبل طارق

المغرب ينقذ مهاجرين قبالة سواحل جبل طارق

استطاعت عناصر من القوات البحرية المغربية، بعرض سواحل مضيق جبل طارق، من إنقاذ قارب على متنه 55 مهاجرا قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بناء على إشعار من إحدى المنظمات غير الحكومية التي تعنى بقضايا المهاجرين والدفاع عن حقوقهم.

ووفق ما صرحت به مصادر أمنية لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" فإن "القارب المذكور خرج من السواحل المجاورة لمدينة سبتة، على أساس الوصول إلى إحدى المدن الساحلية لتراب المملكة الأيبيرية"، و"الأشخاص الذين جرى إنقاذهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة، كما أن عملية الإنقاذ قامت بها قوات البحرية الملكية المغربية، ولم تعرف مشاركة وحدات الإنقاذ البحري الإسباني ولا أفراد الحرس المدني".

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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