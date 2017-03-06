المغرب ينقذ مهاجرين قبالة سواحل جبل طارق استطاعت عناصر من القوات البحرية المغربية، بعرض سواحل مضيق جبل طارق، من إنقاذ قارب على متنه 55 مهاجرا قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بناء على إشعار من إحدى المنظمات غير الحكومية التي تعنى بقضايا المهاجرين والدفاع عن حقوقهم.