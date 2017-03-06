قالت وزارة الداخلية التونسية، السبت، إن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في ولاية قابس تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية بمدينة قابس عاصمة الولاية مكونة من 3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و28 عاما.

وأضافت الوزارة في بيان لها السبت، أن أعضاء الخلية اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري ونشاطهم سابقا ضمن ما يسمى بتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور في تونس.

وأوضحت الوزارة أن التحريات أثبتت تمجيد الموقوفين للعمليات الإرهابية لتنظيم داعش وتحريضهم على الإرهاب وتكفير الدولة إضافة إلى تواصلهم مع عناصر إرهابية بمناطق الصراعات.