شنت قوات الاحتلال، فجر الأحد، حملة دهم واعتقال طالت عشرة شبان من الضفة الغربية بحسب بيان لجيش الاحتلال.

وطالت الاعتقالات الشبان من بلدات بيت لحم ،ومحافظة الخليل بلدتي بيت أمر و بيت كاحل، محيط مدينة القدس .

وفي سياق منفصل توغلت عدة جرافات عسكرية صهيونية صباح الأحد، لمسافة محدودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، إن 4 جرافات من نوع D9 توغلت لمسافة تقدر بـ 60 مترا بمحاذاة السياج الفاصل انطلاقا من بوابة صوفا العسكرية، بدعم من دبابات مدفعية في الداخل المحتل.

وأشارت المصادر، إلى أن طائرات استطلاع حلقت في أجواء منطقة التوغل على ارتفاعات منخفضة.

هذا وقتل شابان من بدو مدينة رفح الفلسطينية مساء السبت نتيجة انفجار لغم داخل مزرعة بقرية الحسينات غرب المدينة. بحسب ما أفادت وكالة معا الإخبارية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن اللغم انفجر أثناء سير الشابين داخل المزرعة، ما أدى الى مقتلهما.

وفي غضون ذلك اقتحم مستوطنون اسرائيليون متطرفون، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت مصادر أن المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية فى ساحاته بحراسة أمنية مشددة.

وخلال شهر فبراير الماضى، بلغ عدد مقتحمى الأقصى ألفا و599 صهيونيًّا، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.

من جانب آخر كان من المقرر أن يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، تدريباتٍ عسكرية واسعة، في محيط قطاع غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة، عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن تدريبات موسعة ستجري الأحد، يتخللها حركة نشطة لطائرات سلاح الجو، ولقوات الأمن في محيط قطاع غزة، منوها إلى أن صفارات الإنذار ستدوي خلالها.

وبحسب الناطق فإن التدريبات تأتي ضمن خطة عام 2017 لفحص جهوزية قوات الجيش وقت الطوارئ.