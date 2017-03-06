تسلمت الجزائر الأحد، رئاسة الدورة الحالية العادية 147 لمجلس جامعة الدول العربية، حيث افتتحت اعمال الدورة الحالية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير نذير العرباوي منذوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد "العرباوي" على مساهمة بلاده في حل النزاعات العربية وسيما في ليبيا من خلال احتضان العديد من جولات الحوار ومشاركتها في كل الاستحقاقات ذات العلاقة بالازمة الليبية وتفعيل آلية دول الجوار، موضحا دور بلاده في استعادة دور اوبك لضبط اسعار النفط ووقف تراجعه أسعاره من خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في الجزائر.

ودعا المندوب الجزائري الى مقاربة شاملة لمواجهة الارهاب بما يتفق مع الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة التغلب على استمرار انسداد الأفق لتسوية القضية الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن لإرغام الاحتلال على التوقف عن ممارساته وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، كما دعا الى توحيد المواقف العربية لتجاوز اثار الواقع الراهن وتفادي للتسليم بحسابات القوى الإقليمية والدولية ازاء أزمات المنطقة، وإصلاح منظومة واجهزة عمل الجامعة ومؤسساتها واساليب عملها لكي تضطلع بدورها كمظلة للعمل العربي المشترك.

وفي سياق آخر ضرب الجزائر، صباح الأحد، زلزال بقوة 4/6 بمقياس ريختر، بحسب بيان للمركز الجزائري للفيزياء والجيوفيزياء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المركز الجزائري قوله إن الزلزال كان مركزه في ولاية سكيكدة شرقي العاصمة الجزائر.

كما أشار إلى أن الزلزال وقع تحديدا في الساعة 02:46 بتوقيت الجزائر، كما أنه لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح.

وجاءت الهزة الأرضية على عمق 470 مترا شرقي العاصمة الجزائر، بالقرب من منطقة عين بوزيان.

من جانب آخر أعلن بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن العثور على مخبأ للسلاح بعين قزام في محافظة تمنراست بالصحراء الجزئرية جنوب البلاد.

وأوضح البيان أن المخبأ يشتمل على أسلحة خفيفة وقاذفة صواريخ وكمية من الذخيرة والقنابل اليدوية .

وأشار إلى أن المخبأ يحتوي على مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، ورشاش ثقيل من نوع FMPK, وقاذف صاروخي أر بي جي، وقنابل يدوية ودخانية إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.