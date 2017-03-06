* مقتل ستة مجندين وجرح آخرين في هجوم على نقطة أمنية في أبين

استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الأحد تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عدد من المواقع بمحافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان شنا قصفا مدفعيا استهدف تجمعات المرتزقة في معسكر كوفل وشرق تبة المطار.

وكان قيادي عسكري من مرتزقة العدوان قد لقي مصرعه السبت على يد الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب.

وقال المصدر العسكري إن نائب رئيس شعبة الإمداد والتموين بالمنطقة العسكرية الثالثة المعين من قبل العدوان المرتزق محمد عبدالله الصعر قد لقي مصرعه إلى جانب أربعة من مرافقيه في مواجهات مع الجيش واللجان في مديرية صرواح.

كما لقي ستة مجندين مصارعهم وجرح آخرون في هجوم لعناصر من القاعدة على نقطة أمنية في عرقوب شقرة بأبين.

وذكرت مصادر إعلامية أن مسلحين من القاعدة، شنوا هجوما على المجندين في نقطة أمنية أعلى عرقوب شقرة بأبين، حيث درات اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قتل فيها ستة مجندين وجرح آخرون فيما سيطر عناصر القاعدة على النقطة بعد انسحاب من تبقى من المجندين منها.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الأحد، مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان.

ووفقا لمصدر عسكري، فقد قصفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في موقع البيت الأبيض، كما شنت قصفا على موقع ملحة العسكري السعودي.

وفي وقت الاحد قنصت وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان جنديا سعوديا في موقع المعنق العسكري بعد أقل من يوم على قنص جندي في ذات الموقع.

هذا ولقي جندي سعودي مصرعه الأحد في عملية قنص نفذها الجيش واللجان الشعبية في موقع المعنق السعودي في جيزان.

وكان جندي سعودي لقي مصرعه السبت بعملية قنص في قرية الدفينية بقطاع جيزان.

وفي غضون ذلك أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، أمس الأحد، صاروخا من نوع "زلزال2" على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عسير.

وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" انه تم اطلاق الصاروخ على تجمع الجيش السعودي ومرتزقته خلف منفذ علب، مؤكدا ان الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية محققا اصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكّت ، السبت، معسكر الحاجر في عسير بعدد من القذائف محققة اصابة مباشرة.

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية هجوما واسعا على مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

واكد مصدر عسكري سقوط عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان خلال العملية التي نفذها الجيش واللجان جنوب مديرية الغيل

وكان قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة سقطوا في وقت سابق باستهداف آلية محملة بعدد من عناصر المرتزقة في مديرية الغيل ومصرع من كان على متنها.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح اخرون، الأحد، في مديرية نهم في محافظة صنعاء ومديرية الغيل في الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية اوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعد كسر زحف لهم على مرتزقة العدوان لليوم الثاني على التوالي على جبال دوة وسلسة جبال يام في مديرية نهم.

عبد السلام يجدد التأكيد على موقف الوفد الوطني الثابت لعقد أي جولة مفاوضات

من جانب آخر جدد ناطق أنصار الله ورئيس وفدهم المفاوض محمد عبد السلام التأكيد على موقف الوفد الوطني الثابت على كون وقف العدوان الشامل على اليمن ورفع الحصار الغاشم عنه شرط أساس لأي عملية تفاوض قادمة.

‏وقال عبد السلام في منشور له على "تويتر"، السبت:" ما تم التوقيع عليه في مسقط فيما يخص وقف العدوان وآثاره وعقد جولة من المفاوضات باعتبار خطة الأمم المتحدة أرضية للنقاش لما يفضي لحل شامل موقفنا الثابت".

يذكر أن العدوان ومرتزقته انتهكوا كل اتفاقات وقف إطلاق النار التي أعلنتها الأمم المتحدة وأفشل كل جولات المفاوضات خلال الفترة الماضية وعادة ما يستغلها للتحشيد وإعادة ترميم جبهاته المنكسرة في مختلف جبهات القتال.