* استعادة مطار تدمر العسكري بحمص.. و33 قرية في ريف حلب * العثور على قائد الطائرة الحربية السورية جريحاً داخل الأراضي التركية * "درع الفرات" تتسبب في نزوح 66 ألف سوري

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، إن بلاده لا تعارض سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج السورية الواقعة في محافظة حلب.

وأشار يلدريم، خلال مشاركة في مظاهرة بمدينة "سينوب" شمالي تركيا إلى أن "الأرض السورية ينبغي أن تنتمي للسوريين وتكون خاضعة لسيطرتهم".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن المرحلة المقبلة للحملة العسكرية الخاصة بـ"درع الفرات" شمالي سوريا، ستستهدف السيطرة على مدينة "منبج"، ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين يسيطرا على المدينة إلى مغادرتها.

من جانبه أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، أن المعارك الدائرة شمالي سوريا أسفرت عن نزوح أكثر من 66 ألف شخص.

وقال المكتب في بيان رسمي: "وصل مجموع من نزحوا جراء عمليات القتال الأخيرة تقريبا 66 ألف شخص، منهم 40 ألف شخص من مدينة الباب، وبلدة تادف المجاورة لها".

وأشار المكتب إلى أن هناك نحو 26 ألف من التجمعات الواقعة شرقي مدينة الباب فروا أيضا من عمليات القتال الدائرة.

وكانت عمليات "درع الفرات" التي تقوم بها القوات التركية لطرد الاكراد من الشمال السوري قد أعلنت، في أواخر شهر فبرايرالماضي، سيطرتها على مدينة الباب من يد تنظيم "داعش".

إلى ذلك عثرت السلطات التركية الأحد على طيار الطائرة الحربية السورية التي تحطمت بالقرب من الحدود السورية التركية جريحا، على مسافة 500 متر من مكان تحطم الطائرة، وكان في حالة وهن شديد تم على إثره نقله إلى المشفى.

وكان والي هطاي "أردال عطا" قد أكد السبت أن فرق البحث التركي عثرت على حطام الطائرة الحربية التي سقطت قرب الحدود التركية السورية، في حين كان عطا رجح أن يكون أفراد طاقم الطائرة قد نجوا بأرواحهم.

وعثرت القوات التركية على مظلة قائد المقاتلة السورية، في قضاء "ألطن غوز" الحدودية في ولاية هطاي.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية، عن فقدان الاتصال مع قائد طائرة "ميغ 21" كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية، وقالت إن عمليات البحث جارية عن الطيار، كما نقلت بعض وسائل الإعلام عن مصدر عسكري سوري أن الطائرة تحطمت نتيجة عطل فني في محرك الطائرة.

ميدانياً دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة الأحد بإسناد من الطيران الحربي 8 آليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في ريفي حماة وإدلب.

وذكر مراسل سانا في حماة ان وحدات من الجيش وجهت ضربات مدفعية على أوكار تنظيم جبهة النصرة في بلدة اللطامنة واطرافها بالريف الشمالي أسفرت عن تدمير اليتين ومقتل وإصابة 8 إرهابيين من بينهم أحمد الطويل أحد المتزعمين.

وأشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش نفذت رمايات نارية مكثفة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية وتحرك أفرادها في قرى طيبة الأمام ولحايا ومعركبة ووادي كفرزيتا شمال غرب كفرنبودة بريف حماة الشمالي ما أسفر عن قتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير سيارتين.

إلى ذلك أفاد مراسل سانا بان سلاح الجو في الجيش السوري دمر آليات لتنظيم جبهة النصرة واوقع 5 من ارهابييه قتلى في بلدة سرمدا

ولفت المراسل إلى مقتل 5 إرهابيين من المجموعات المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتدمير 3 آليات بعضها مزود برشاش ومحملة بالذخيرة خلال عمليات نوعية على أوكارهم في أطراف بلدة كفرنبل بمنطقة معرة النعمان بالريف الجنوبي.

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش السوري رمايات مدفعية على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور ومحيطها.

ويحاصر إرهابيو “داعش” آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويستهدفون بالقذائف الأحياء الآمنة في محاولة يائسة للنيل من صمود الأهالي وموقفهم الداعم للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري.

في هذه الأثناء دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة تجمعات وآليات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المرتبط بكيان الاحتلال الاسرائيلي في منطقة درعا البلد وسيطرت على عدد من كتل الأبنية فيها.

وأشار مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى أن وحدة من الجيش نفذت صباح الاحد عملية دقيقة ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في منطقة درعا البلد “استعادت خلالها السيطرة على عدد من كتل الأبنية بعد اجتثاث آخر إرهابيي التنظيم فيها”.

كما دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة مقراً لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

هذا وسيطرت القوات الروسية والفيلق الخامس السوري على ثلاثة من حقول النفط والغاز شمال غرب مدينة تدمر السورية، بعد فرار مسلحي تنظيم "داعش" منها.

وذكر مصدر ميداني سوري أمس الاحد، أن مقاتلين من الجيش الروسي والفيلق الخامس التابع للقوات الحكومية السورية سيطروا على حقول جحار والمهر وجزل للنفط والغاز بريف تدمر الشمالي الغربي دون أي اشتباكات بعد فرار جميع مسلحي داعش من هذه الحقول.

ويعد الفيلق الخامس الذي أعلن الجيش السوري تشكيلة نهاية العام الماضي بتمويل وتسليح وإشراف كامل من الجيش الروسي القوة الضاربة إلى جانب الجنود الروس الذين يركزون عملياتهم على منطقة آبار النفط والغاز.

وأكد المصدر أن السيطرة على حقل جزل تمت بعد عملية إنزال قامت بها مجموعات من القوات الخاصة الروسية في الحقل ما أسهم في تسريع السيطرة على الحقل الذي يعد الأهم من بين حقول النفط والغاز السورية في المنطقة.

وتعد عملية الإنزال التي تمت في حقل جزل الثانية من نوعها في منطقة تدمر حيث قامت القوات الروسية الأربعاء الماضي بعملية إنزال على مطار تدمر العسكري سيطرت من خلالها على المطار قبل أن تقوم بتسليمه فيما بعد للجيش السوري.

يذكر ان الجيش السوري سيطر خلال اقل من اسبوع على 33 قرية في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "داعش" وهي: قصر هدلة – مزرعة القصر- جب أبيض - نباته صغيرة - نباته كبيرة - خربة الذيب - جب سلطان - جب الحمام - صيجان - مقتلة - جب الخفي منبج - تفريعة كبيرة – اللواء- البيرقدار - تايهة - حليسية - عامودية - جيعة - السفري - أبو طويل - جناة صالح الطيب - علصة - زعرايا - أم الطلاطل – (أم العمد/ رسم الحرمل)- برلين - أبو جرين منبج - الروضة - رسم الكبار - تل ماعز- قصر هدلة – العطّاوية- أبوجدحة صغير.

وخلال العميلات العسكرية، قتل الجيش اعداداً كبيرة من مسلحي تنظيم "داعش" معظمهم من جنسيات أجنبية ودمّر أكثر من 23 عربة مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة ودمّر أنفاقا ومتاريس ضخمة كان التنظيم قد خلّفها ليعرقل وصول الجيش إلى المنطقة.

كما، فككت وحدات الهندسة 450 عبوة ولغماً من مخلّفات التنظيم وتم تدمير دبابتين للتنظيم و8 عربات مدرّعة مفخخة أثناء توجهها الى نقاط الجيش، بالإضافة الى 4 صهاريج.

هذا، وأكدت مواقع مقربة من تنظيم "داعش" مقتل مسلحٍ من "قوات سوريا الديمقراطية" وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو التنظيم في بلدة "صرين" جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي محافظة حمص، سيطرت وحدات من الجيش السوري وبالتعاون مع القوات الرديفة على مطار تدمر العسكري وشمال المطار ب 2 كم بعد أن تم القضاء على عدد من مسلحي داعش.

في وقت، أحصى "المرصد السوري المعارض" مقتل 283 مسلحاً من تنظيم داعش بنيران الجيش السوري في مدينة تدمر بينهم قادة ميدانيين وأكثر من 60 مسلحاً منهم من جنسيات أجنبية منذ منتصف كانون الثان من العام الجاري.

كما تصدى الجيش السوري لهجوم مسلحي "جبهة النصرة" على جبهة عين الدنانير وتلة القطري في ريف حمص الشمالي الشرقي وأوقع في صفوفهم إصابات محققة بين قتيل وجريح.

في موازاة ذلك، قصفت المجموعات المسلحة محيط حي الزهراء في ريف حمص الشرقي، وقرية كفرنان في ريف حمص الشمالي بعدة قذائف صاروخية.

* رافاران: أي مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية مرحب بها

من جانبه أكد جان بيير رافاران رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي للشؤون الدولية والدفاع والقوات المسلحة أن أي مبادرة سياسية لحل الأزمة في سورية مرحب بها منوها بالجهود التي تبذل في أستانا وجنيف بهذا الشأن.

وقال رافاران في حديث صحفي نشر في موسكو الأحد: إن" أي مبادرة تهدف إلى حل الأزمة في سورية وتحقيق السلام فيها، وهذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لنا.. تحظى باستحساننا وإذا كانت محادثات أستانة مدعوة لتسريع الحل في سورية فإننا ننظر اليها بإيجابية"، معتبراً أن صيغة الحوار السوري السوري في جنيف تنطوي على آفاق أكثر رحابة من وجهة نظر التسوية السياسية للازمة في سورية.

واختتمت الجمعة في جنيف محادثات الجولة الرابعة من الحوار السورى السورى بمشاركة وفد الجمهورية السورية ووفود من المعارضة كما استضافت العاصمة الكازاخية أستانة اجتماعين حول الأزمة في سورية عقد الأول يومي الـ 23 والـ 24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الاراضي السورية وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في الـ 16 من الشهر الماضي على تثبيت وقف الأعمال القتالية في سورية.

إلى ذلك أكد رافاران أن مستقبل سورية يحدده السوريون وحدهم وأن مسألة صياغة دستور جديد لسورية “مسألة يحددها السوريون بأنفسهم” محذراً من فكرة إقامة ما يسمى “مناطق آمنة” في سورية وقال.. إنها فكرة “خطرة”.

يذكر أن الكرملين دعا مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دراسة كل العواقب المحتملة الناجمة عن إقامة ما يسمى “مناطق آمنة” في سورية، لافتاً إلى أن واشنطن لم تنسق مع موسكو أي خطط لهذا القرار.

* البنتاغون يبحث توسيع المشاركة العسكرية الأميركية لتحرير الرقة السورية

هذا وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية توسيع المشاركة العسكرية الأميركية في العملية لتحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن خطة البنتاغون تقضي بتوسيع مشاركة القوات الأمريكية الخاصة والمروحيات والمدفعية، بالإضافة إلى تزويد مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" على الأرض بالسلاح.

ويشير المسؤولون إلى أنه تناقش حاليا فكرة رفع القيود عن عدد عناصر القوات الأمريكية في سوريا، الذين يبلغ عددهم 500 فرد حاليا.

ولا تفترض الخطة بمشاركة القوات الأميركية في العمليات القتالية بشكل مباشر، وإنما بتنسيق أوثق مع القوات الموجودة على الخطوط الأمامية وبدور أكر في اتخاذ القرارات على الأرض.

يذكر، أن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تضم ميليشيات كردية وعربية، أعلنت يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انطلاق عملية "غضب الفرات" لتحرير مدينة الرقة، أحد أهم معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وعاصمة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم على الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق. وتقوم "قوات سوريا الديمقراطية" بعمليتها بالتنسيق مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.