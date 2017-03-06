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رقم الخبر: 189076 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: محليات  
الأمم المتحدة: إيران ثاني بلد في العالم باستضافة اللاجئين

الأمم المتحدة: إيران ثاني بلد في العالم باستضافة اللاجئين

قالت الأمم المتحدة إن الجمهورية الإسلامية هي ثاني دولة في العالم على صعيد استضافة اللاجئين بالنظر لاستضافتها اللاجئين الأفغان على مدى 30 عاما.

ووفق أحدث إحصاء نشرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن 951 ألف و 142 لاجئ أفغاني و 28 ألفا و 268 لاجئ عراقي يعيشون في إيران منذ ثلاثة عقود.
وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يقدم الدعم للاجئين الأفغان في إيران منذ نهايات عقد الثمانينات في القرن الماضي مع دخول أول قوافل هؤلاء اللاجئين الأراضي الإيرانية نتيجة احتلال أفغانستان من قبل قوات الاتحاد السوفيتي المنحل وكذلك اللاجئين العراقيين حيث يحصلون على مساعدات هذا البرنامج الأممي منذ عام 1991.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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