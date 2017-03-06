وفي تصريح له من محافظة لرستان لفت فرهادي الى عقد مشاريع بحثية كثيرة بين الجامعات الايرانية والفرنسية.

كما اشاد بالجهود التي قدمتها الحكومة الايرانية رغم المشاكل والقضايا العديدة التي واجهتها على صعيد السياسة الخارجية لافتا في ذات السياق الى ارتفاع صادرات النفط من 800 الف برميل الى مليوني و800 الف برميل يوميا في المرحلة الراهنة.

ونوّه وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا بالتحول الايجابي الحاصل على الصعيد الاكاديمي للبلاد خلال الحكومة الحالية حيث التوجه نحو تاسيس جامعات مؤهلة في توفير فرص العمل للطلبة؛ فيما صرح بوجود 51 الف طالب اجنبي يدرسون في الجامعات الايرانية.





