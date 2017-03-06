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رقم الخبر: 189075 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران تبرم 140 مشروعا أكاديميا مع الدول الاوروبية

إيران تبرم 140 مشروعا أكاديميا مع الدول الاوروبية

قال وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا محمد فرهادي ان الوزارة نجحت خلال الحكومة الحالية في ابرام 140 مشروعا في شتى المجالات العلمية والاكاديمية مع بلدان اوروبية.

وفي تصريح له من محافظة لرستان لفت فرهادي الى عقد مشاريع بحثية كثيرة بين الجامعات الايرانية والفرنسية.
كما اشاد بالجهود التي قدمتها الحكومة الايرانية رغم المشاكل والقضايا العديدة التي واجهتها على صعيد السياسة الخارجية لافتا في ذات السياق الى ارتفاع صادرات النفط من 800 الف برميل الى مليوني و800 الف برميل يوميا في المرحلة الراهنة.
ونوّه وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا بالتحول الايجابي الحاصل على الصعيد الاكاديمي للبلاد خلال الحكومة الحالية حيث التوجه نحو تاسيس جامعات مؤهلة في توفير فرص العمل للطلبة؛ فيما صرح بوجود 51 الف طالب اجنبي يدرسون في الجامعات الايرانية.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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