وخلال مؤتمر صحفي يوم الأحد رد حجة الإسلام إيجئي على سؤال حول ما إذا تم نقض حكم الإعدام الصادر بحق بابك زنجاني من خلال دفعه الديون المترتبة عليه قائلاً: ان الكلام الذي نقل عني في وسائل الإعلام غير صحيح وكذلك ما نقل عن لسان النائب العام غير دقيق أيضاً.

وأشار الى أن القضية لازالت جارية وإن هناك مساع لإعادة الديون التي بعهدته لشركة النفط لافتاً الى أنه تم الكشف عن قسم من الأموال في داخل البلاد وخارجها وإنه سمح لنا بالتصرف بهذه الأموال بشكل كامل.

وقال: نظراً الى أن المبالغ التي حددها الخبراء يمكن أن يعترض عليها المتهم ونظراً أيضاً لوجود شخصين آخرين متهمين في هذه القضية وقد تم نقض حكمهما فإننا بحاجة الى المتهم لإستكمال القضية .

وأشار الى أن هناك شخصا آخر متهم في هذه القضية تم اعادته من الخارج بجهد من القوى الأمنية وبالتالي فإن هناك حاجة الى أقوال بابك زنجاني في هذا المجال أيضاً.

وفيما يتعلق بأحدث الأخبار المتعلقة بملف )د.ر (وهو عضو الفريق النووي المزدوج الجنسية الذي اعتقل مؤخراً قال حجة الإسلام ايجئي انه صدر بحق هذا الشخص قراراً وذهبت قضيته الى المحكمة وسوف تتابع المحكمة قضيته.





