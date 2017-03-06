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رقم الخبر: 189072 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: محليات  
ممثل ولي الفقيه يعلن تسوية معظم المشاكل مع السعودية حول الحج

ممثل ولي الفقيه يعلن تسوية معظم المشاكل مع السعودية حول الحج

أعلن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الايرانية علي قاضي عسكر بان معظم القضايا قد تمت تسويتها مع السعودية حول الحج ولم تبق سوى قضيتين، ليجري من ثم استئناف ايفاد 80 الف حاج ايراني لاداء مناسك الحج هذا العام.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين يوم الاحد اشار قاضي عسكر الى المشاورات الجارية حول قضية الحج وقال، ان معظم القضايا التي تم بحثها قد تم حلها وبقيت قضية او قضيتان نامل في حلها خلال الايام القادمة.
وأوضح اننا نامل بالمشاركة في مناسك الحج القادم لو تم حل هاتين القضيتين واضاف، ان قضية شهداء منى مهمة جدا بالنسبة لنا ولا بد من حسمها سريعا. انهم يقولون بأن التحقيقات مازالت جارية ونحن نمتلك الكثير من الوثائق لذا فقد تم اقتراح ان يدعوا لجنة تقصي الحقائق التي شكلوها وان نقدم نحن وثائقنا وأدلتنا لحل المشكل بعون الله تعالى.
وصرح ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، انه لو حددوا الضالعين في هذه القضية وحلوا قضية الدية فان العقبات ستزال من الطريق ان شاء الله تعالى.
واشار الى ان الجانب السعودي اعلن بصورة خطية عن اصدار الحكم بحق رجلي الشرطة المجرمين اللذين اساءا الى شاب ايراني في مطار جدة، بالسجن 4 اعوام وألف جلدة، وقال، ان النقطة المهمة في المحادثات ان المسؤولين السعوديين اعلنوا بانهم طلبوا عقابا اشد بحق هذين المجرمين لكنهم لم يستطيعوا اتخاذ اجراء ما لان السلطة القضائية السعودية كانت قد اصدرت قرارها حيث اعلنوا رسميا وخطيا اصدار حكم السجن 4 اعوام والف جلدة والفصل من الخدمة بحقهما.
وحول مسالة استئناف العمرة قال قاضي عسكر، ان العمرة المفردة متعلقة بحل قضية الحج اساسا، ومن الطبيعي انه لو تم حل قضية الحج فسيتم استئناف العمرة في ضوء معاقبة المجرمين في قضية مطار جدة.
وقال، سنقوم ان شاء الله تعالى بايفاد نحو 80 الف حاج الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج ولو تم اضافة العدد فمن الطبيعي سنعلن عن ذلك في حينه.
بدوره قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، ان السياسة المؤكدة والرسمية لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي توفير الارضية لايفاد الحجاج الى بيت الله الحرام بشرط قبول شروط ايران من قبل السعودية.
واشار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الى اجراء جولة من المفاوضات الناجحة مع السعودية، وقال ان الوفد الذي ضم 5 اشخاص والذي توجه الى السعودية من قبله، اجري ثلاث جولات من المفاوضات مع وزير الحج السعودي.
وفيما يتعلق بنتائج المحادثات اوضح صالحي اميري، انه تم الاتفاق على بعض القضايا وماتبقي من المواضيع الاخرى سيتم متابعتها في الجولة القادمة من المفاوضات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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