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رقم الخبر: 189071 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: محليات  
وزير الإرشاد يؤكد على تطوير العلاقات الثقافية والإقتصادية بين طهران وبغداد
مستقبلاً رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي

وزير الإرشاد يؤكد على تطوير العلاقات الثقافية والإقتصادية بين طهران وبغداد

أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رضا صالحي أميري على ضرورة تطوير العلاقات الثقافية والإقتصادية بين إيران والعراق نظراً الى المشتركات العقائدية والسياسية بين البلدين.

وخلال لقائه رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي حجة الإسلام علي العلاق قال صالحي أميري: إن البلدين عازمان على تطوير العلاقات الثقافية مشيراً الى الحاجة الى الآلية المتعلقة بذلك.
وأشار الى علاقة الإيرانيين بالمراقد المقدسة معتبراً إن زيارة الأربعين مناسبة مهمة بالنسبة للشعب الإيراني وإنها تمثل مظهراً للعزة الإسلامية في العالم.
ولفت الى إمكانية إقامة معارض ثقافية مشتركة وكبيرة بين النخب وأصحاب الثقافة في إيران والعراق وذلك لتعزيز العلاقات الثقافية والتبادل الثقافي بين البلدين.
وشدد على أهمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين مشيراً الى أن هذه العلاقات ستصب في صالح الشعبين ويجب أن تنتقل من مستوى الحكومات الى مستوى التجار ورجال الأعمال.
وأشار صالحي أميري الى القداسة التي تتمتع بها الأراضي العراقي بوجود الأئمة الأطهار عليهم السلام معرباً عن أمله بإنتهاء المشاكل التي يعاني منها العراق سريعاً.
من جانبه شدد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي حجة الإسلام علي العلاق على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين المسلمين وقال نظراً للظروف التي يمر بها العالم ومؤامرات الإستكبار على العالم الإسلامي فإن تطوير الوحدة وتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية تتطلب آليات فاعلة.
وأشار الى أن إيران تلعب دوراً مهماً في تعزيز الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية لافتاً الى أن أسبوع الوحدة ومراسم يوم القدس العالمي والتقريب بين المسلمين في العالم هي جزء من النشاطات الإيرانية في هذا المجال.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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