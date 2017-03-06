استقبل قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مساء الأحد، الرئيس الآذربايجاني إلهام علييف، حيث اكد سماحته على العلاقات الأخوية بين البلدين الجارين داعياً الى الارتقاء بها في مختلف المجالات، كما تطرق سماحته الى القضايا الجارية في المنطقة.

وقد حضر اللقاء رئيس الجمهورية حسن روحاني.