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رقم الخبر: 189070 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يستقبل الرئيس الآذربايجاني

قائد الثورة يستقبل الرئيس الآذربايجاني

* استقبل قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مساء الأحد، الرئيس الآذربايجاني إلهام علييف..

استقبل قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مساء الأحد، الرئيس الآذربايجاني إلهام علييف، حيث اكد سماحته على العلاقات الأخوية بين البلدين الجارين داعياً الى الارتقاء بها في مختلف المجالات، كما تطرق سماحته الى القضايا الجارية في المنطقة.

وقد حضر اللقاء رئيس الجمهورية حسن روحاني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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