بغداد/نافع الكعبي - اقتحمت القوات الامنية العراقية، حي الدواسة (وسط المدينة) والذي يضم المباني الحكومية في الجانب الايمن لمدينة الموصل لتحريره من عصابات داعش الارهابية، فيما تصدت قطعات الحشد الشعبي لهجوم جديد شنته عصابات داعش الإجرامية على قطعاتها العسكرية غرب الموصل، في حين تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، من إعتقال إبن عم زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي في الجانب الايمن من مدينة الموصل، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من استخدام تنظيم داعش أسلحة كيماوية مع تضييق الخناق المفروض عليه في غرب الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية إقتحمت حي الدواسة الذي يضم المباني الحكومية وسط الموصل بإسناد قصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وأضاف جودت: إن قطعات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي النبي شيت(ع) وتوغلت 300 متر وسط الحي.

من جانبه، قال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) عبد الأمير يار الله، الأحد: إن القوات الأمنية العراقية اقتحمت 4 أحياء على الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وأوضح يار الله في بيان له، نقله موقع (السومرية نيوز) الإخباري، أن القوات اقتحمت حي الدندان والدواسة وحي الصمود وتل الرمان وأن التقدم ما زال مستمرا.

الى ذلك، أعلن قائد قوات الرد السريع اللواء ثامر إسماعيل، قتل أكثر من 35 عنصراً من داعش وتدمير ست عجلات مفخخة في مناطق متفرقة من غرب الموصل، مؤكداً أن سوء الأحوال الجوية أجبر القطعات العسكرية على إعادة تنظيم وترتيب وتفتيش المناطق المحررة.

وقال قائد عمليات الفرقة الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء سامي العارضي: إن قوات الأمن تحاصر منطقتي الصمود والمنصور، مشيراً إلى توقف مؤقّت للعمليات بسبب سوء الأحوال الجوية بعد يوم على إستعادة منطقة وادي حجر.

من جانبها، أعلنت قوات الحشد الشعبي في بيان، أنها تعرضت لهجوم شنه داعش على قطعاتها العسكرية غرب الموصل، وأوضحت أن اللواء 30 صد الهجوم وكبد التنظيم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في قرية القبة شمال غربي الموصل.

وفي الأثناء، قالت مصادر أمنية عراقية إن داعش شن هجوماً مضاداً على حي الجوسق الذي استعادته قوات الجيش قبل يومين غرب المدينة، وأوضحت أن عناصر التنظيم قصفوا المنطقة بأكثر من ١٩ قذيفة هاون أوقعت خسائر في صفوف المدنيين المحاصرين. وأضافت: إن التنظيم هاجم حي الطيران بخمس سيارات مفخخة، لكن قوات التدخل السريع استطاعت تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها، فيما تمت معالجة ثلاث عجلات مفخخة على الجسر الرابع الذي استعادته القوات الحكومية الأسبوع الماضي.

* مقتل 18 داعشياً بقصف جوي أيمن الموصل

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني في نينوى، بأن 18 عنصراً من (داعش) قتلوا بقصف لطائرات القوة الجوية في الساحل الايمن من الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن طائرات تابعة للقوة الجوية قصفت احد مقرات داعش في العمارات السكنية بالساحل الايمن في الموصل والتي يسكنها دواعش في ناحية الزاب بقضاء الحويجة وأدى القصف الى مقتل 18 داعشياً.

* إعتقال إبن عم البغدادي في أيمن الموصل

في غضون ذلك، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، من اعتقال ابن عم زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

ويقول احد افراد تلك القوات خلال مقطع فيديو تناقله ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: ان الشخص الذي ظهر في الفيديو هو ابن عم البغدادي.

فيما اكد مصدر محلي ان اعتقاله تم في حي الجوسق غرب الموصل، مشيرا الى ان اعتقاله تم وفق معلومات استخباراتية دقيقة.

وكان مصدر محلي في نينوى، أفاد، السبت، بأن زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي، أقصى قادته العراقيين من إدارة معركة الموصل الأخيرة بسبب خسائر التنظيم الكبيرة.

وقال المصدر في حديث لوكالة (السومرية نيوز): إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي أصدر قراراً يقضي بإعفاء شامل لقادته العراقيين من إدارة المعركة الأخيرة غرب الموصل من خلال إعطاء مهمة الدفاع عن ما تبقى من أحياء إلى قيادات عربية وأجنبية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: أن البغدادي بات لا يثق بقادته من العراقيين، خاصة بعد الخسائر الكبيرة للتنظيم وفقدان التنظيم خطوطا دفاعية مهمة تمكنت القوات الأمنية من اقتحامها في غضون ساعات.

* قلق من استخدام داعش أسلحة كيماوية غرب الموصل

من جانب آخر، تصاعدت المخاوف من استخدام تنظيم داعش أسلحة كيماوية مع تضييق الخناق المفروض عليه في غرب الموصل، فيما قالت الأمم المتحدة الأحد: إن 12 شخصاً، بينهم نساء وأطفال يعالجون من تعرضهم لأسلحة كيماوية في الموصل، كما سُجلت حالات اختناق لعدد من السكان الفارين من مواقع القتال في المدينة.

وأكدت منظمة الصليب الأحمر الدولي استخدام أسلحة كيماوية في محيط الموصل، مشيرة إلى أن سبعة جرحى بالمواد الكيماوية يتلقون العلاج بمستشفى الطوارئ في أربيل، وأدانت استخدام تنظيم داعش اسلحة كيمياوية ضد المدنيين شرقي الموصل.

وقال ضابط كبير في الجيش بالموصل لـ «الحياة»، إن احتمال استخدام داعش أسلحة كيماوية في المعركة كان ضمن حسابات الحملة العسكرية قبل أشهر من انطلاقها. وأوضح أن مكتب التعاون الأمني الأميركي المشترك في بغداد «أبلغنا بأنه أخذ على عاتقه الاهتمام بهذا الملف، وأن طيران التحالف الدولي أقدم على تدمير غالبية مخازن الأسلحة الكيماوية للتنظيم قبل انطلاق معركة الموصل بأسابيع».

وأشار الضابط إلى أن معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخازن أسلحة كيماوية في الجانب الغربي من الموصل، خصوصاً في معمل الأدوية. إلا أن قوات التحالف الدولي أكدت أنها دمرته نهاية العام الماضي ثم زوّدت قوات الجيش العراقي والبيشمركة أقنعة مضادة للأسلحة الكيماوية، والتي تم توزيعها بالفعل على محاور القتال، على رغم محدوديتها. وكانت قاعدة القيارة في جنوب الموصل تعرضت في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى قذيفة قال عنها مستشارون أميركيون إنها كانت تحتوي مواد كيماوية سامة. وقال حينها رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن «التقديرات الأولية تشير إلى أن القذيفة الكيماوية التي أطلقها داعش على قاعدة القيارة العسكرية جنوب الموصل كانت تحتوي على غاز الخردل».

* داعش يسحب أغلب مقاتليه من مراكز بلدات غربي كركوك

من جانب آخر، أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، بأن تنظيم (داعش) سحب أغلب مقاتليه من مراكز البلدات في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، مبينا أن التنظيم قام بنقلهم إلى جبال حمرين.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن تنظيم داعش قام بسحب العشرات من عناصره من نواحي الرشاد والعباسي والرياض والزاب التابعة لقضاء الحويجة (45كم جنوب غربي كركوك)، مبينا أن مراكز النواحي بدت شبه خالية، إلا من عدد قليل من عناصر التنظيم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن داعش نقل عشرات المسلحين باتجاه خطوط التماس مع القوات الأمنية في سلسلة جبال حمرين وناحية العلم وحقول علاس وعجيل شمال صلاح الدين.

يشار إلى أن تنظيم (داعش) مازال يسيطر على قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك منذ حزيران في العام 2014، فيما تستعد القوات الأمنية لتحرير القضاء من سيطرة التنظيم.

* انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

الى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، بأن شخصاً قتل وأصيب ثلاثة آخرون بإنفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء ابو غريب، ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

* انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تفكيكها جنوب بعقوبة

كما أفاد مصدر محلي في ديالى، بأن شرطيين قتلا بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تفكيكها جنوب ب‍عقوبة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن اثنين من أفراد الشرطة قتلا بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تفكيكها في محيط ناحية بهزر (7كم جنوب بعقوبة).

* البارزاني يوجّه البيشمركة بضبط الأوضاع في سنجار

وجه رئيس إقليم كردستان، المنتهية ولايته مسعود البارزاني، قوات البيشمركة بضبط الأوضاع في منطقة سنجار.

ونقل موقع (الاتجاه برس) عن بيان للمتحدث باسم رئاسة كردستان اوميد صباح، الاحد، ان البارزاني قلق جداً وحزين ازاء هذه الأحداث، مضيفاً: إن البارزاني اصدر التوجيهات اللازمة للجهات المعنية ووزارة البيشمركة، لضبط الوضع والحيلولة دون تفشّيه.

ونقل عن البارزاني قوله: يجب على جميع الأطراف أن تعلم أن مؤسسات حكومة كردستان هي وحدها المسؤولة عن إدارة المحافظات الشمالية، وفي الوقت ذاته لا يمكن لأي طرف التدخل في شؤون كردستان أو إعاقة تحركات البيشمركة.

بالمقابل، اعتبر أمين عام وحدات حماية سنجار سعيد حسن، السبت، أن القضاء تعرض لهجوم من (مرتزقة)، مؤكداً أن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني (اتى بهم) بعد زيارته انقرة مؤخراً.

وكانت وحدات حماية سنجار التابعة ل‍حزب العمال الكردستاني أعلنت، السبت، عن مقتل سبعة من عناصرها وإصابة 20 آخرين خلال أحداث السبت في قضاء سنجار، فيما أشارت إلى أن قوات البيشمركة تستعد لشن هجوم (واسع) على قواتها في القضاء.

* جانو: العراق سيشهد انفتاحاً دولياً وإقليمياً في مرحلة ما بعد داعش

سياسياً، اكدت الخارجية النيابية، الاحد، ان العراق مقبل على آفاق جديدة من الانفتاح بالعلاقات الدولية والاقليمية بعد الانتهاء من الحرب ضد داعش الارهابي.

عضو اللجنة ريناس جانو في حديث لـ (الاتجاه برس)، قال: إن العراق على وشك التخلص من الزمرة الداعشية والانتهاء من الحرب ضد الارهاب وهذا سيفتح آفاقا جديدة بتوجه العالم العربي نحو العراق بعد ان حقق انتصارات كبيرة على اكبر التنظيمات الارهابية في العالم.

واضاف جانو: انتصارات القوات الأمنية والحشد الشعبي وطي صفحة داعش نهائيا في العراق، ستفرض معادلات جديدة ومختلفة في المنطقة، لافتا الى ان العالم اليوم ينظر للعراق بمنظر الفخر والاعتزاز وهو يدافع بالنيابة عنه ويقدم الدماء والتضحيات من اجل تدمير اكبر منظومة ارهابية متطرفة تحاول سحق العالم بفكرها المتطرف.

واشار جانو الى ان العراق يسعى للإنفتاح على جميع دول العالم وكذلك الدول الداعمة للعراق في حربه ضد الارهاب وتوثيق التعاون معها فضلا عن التعامل وفق مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مع اي دولة ولاسيما دول الاقليم.







