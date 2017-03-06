وفي حديث لصحيفة الحياة، قال بوغدانوف: إنّ بلاده تسعى إلى تقريب المواقف بين الرياض وطهران، مشيراً إلى أنّ الحديث عن انسحاب قوات تابعة لإيران من سوريا لا يمكن طرحه قبل التوصل إلى تسوية نهائيّة.

وفي وقت حذّر فيه المسؤول الروسي من سيناريوهات التقسيم في المنطقة اذا فشلت التسويات السياسية للأزمات الإقليمية، لفت إلى مساع روسية لاستضافة حوارات عربية – إيرانية، مؤكّدا أنّ التحالفات الروسية- الإيرانية لا تستهدف طرفاً ثالثاً.

وتحدّث بوغدانوف عن الدور الروسي وآفاق التفاهمات مع واشنطن في رزمة من الملفات العالقة، بدءاً من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

وشدد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.





