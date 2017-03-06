  • الإثنين ٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189067 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: محليات  
طهران تعلن موقفها من العمليات العسكرية الروسية بسوريا
وتصنع مقاتلة (قاهر)

طهران تعلن موقفها من العمليات العسكرية الروسية بسوريا

أعلن وزير الدفاع العميد حسين دهقان، دعم طهران لروسيا في تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا ضد الجماعات الإرهابية.

وأشار دهقان في حوار مع وكالة انباء (فارس) إلى فتح قاعدة (نوجه) في محافظة همدان أمام الطائرات الحربية الروسية لتنفيذ غارات في سوريا، موضحاً أن الدستور الإيراني لا يسمح بمنح أي بلد قاعدة عسكرية على أراضي البلاد، إلا أن التعاون قائم مع روسيا حول الشأن السوري.
ولفت إلى أن إيران قدمت تسهيلات لروسيا في قاعدة نوجه بهمدان لاجتياز طائراتها الحربية الأجواء الإيرانية والتزود بالوقود على أراضيها، معتبراً أن هذا الأمر طبيعي في مجال دعم العمليات الحربية الجارية في سوريا.
ونوه إلى أن التسهيلات بهذا الشأن منحت ضمن فترة محدودة إلا أن التعاون مع الروس سيستمر بالنظر للمتطلبات والظروف الميدانية.
ولفت إلى أن التنسيق قائم بين الجانبين حول المهمات ومواعيد العمليات وكذلك نوع الطائرات، مؤكداً مرة أخرى موقف إيران الداعم لروسيا بتنفيذ عملياتها في سوريا.
ونفى وجود أية نوايا لإيران في منح روسيا قاعدة عسكرية على أراضيها، مؤكداً أن هذا الأمر غير مطروح مطلقا.
وفي سياق آخر أشار إلى صادرات القطاع الدفاعي، مبيناً أن إيران صدّرت معدات إلكترونية وفي المجالات ذات الصلة إلى أوروبا كما أنها تبحث إستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتها.
وأعلن وزير الدفاع انه قد تم الإنتهاء من مشروع تصنيع مقاتلة (قاهر) الجديدة وستجري عليها اختبارات التحليق في العام المقبل الايراني (يبدأ في 21 آذار/مارس).
ونفى ايقاف العمل بمشروع انتاج مقاتلة (صاعقة) لافتا الى ان اختبارات التحليق عليها ستجري قريبا ايضا.
واشار الى تصنيع الطائرات المسيّرة، موضحاً: ان ايران هي من البلدان صاحبة التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، لافتا الى ان بلدانا أخرى أعربت عن رغبتها بالتعاون في هذا القطاع.
وفي سياق آخر لفت الى أهمية إجراء مناورات دفاعية في البلاد، موضحاً: ان المناورات ضرورية لتقويم قدرات القوات المسلحة وكفاءة الاسلحة والمعدات، وتنفّذ اثناء حالة السلم للكشف عن نقاط القوة والضعف في المنظومات الدفاعية وتحليلها ولا معنى لإيقافها والتخلي عنها.
ولفت الى ان المناورات تنفذ في دورات سنوية يتم تحديدها مسبقا بمصادقة كبار القادة عليها، وفي بعض الاحيان يحال موعد إجرائها الى مجلس الامن القومي بالنظر للظروف العالمية والاقليمية.
واوضح: ان العام الجاري (الايراني) لم يشهد توقفا في إجراء المناورات والإختبارات ولكن ربما لا يتم تسليط الأضواء عليها أحيانا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0791 sec