وأشار دهقان في حوار مع وكالة انباء (فارس) إلى فتح قاعدة (نوجه) في محافظة همدان أمام الطائرات الحربية الروسية لتنفيذ غارات في سوريا، موضحاً أن الدستور الإيراني لا يسمح بمنح أي بلد قاعدة عسكرية على أراضي البلاد، إلا أن التعاون قائم مع روسيا حول الشأن السوري.

ولفت إلى أن إيران قدمت تسهيلات لروسيا في قاعدة نوجه بهمدان لاجتياز طائراتها الحربية الأجواء الإيرانية والتزود بالوقود على أراضيها، معتبراً أن هذا الأمر طبيعي في مجال دعم العمليات الحربية الجارية في سوريا.

ونوه إلى أن التسهيلات بهذا الشأن منحت ضمن فترة محدودة إلا أن التعاون مع الروس سيستمر بالنظر للمتطلبات والظروف الميدانية.

ولفت إلى أن التنسيق قائم بين الجانبين حول المهمات ومواعيد العمليات وكذلك نوع الطائرات، مؤكداً مرة أخرى موقف إيران الداعم لروسيا بتنفيذ عملياتها في سوريا.

ونفى وجود أية نوايا لإيران في منح روسيا قاعدة عسكرية على أراضيها، مؤكداً أن هذا الأمر غير مطروح مطلقا.

وفي سياق آخر أشار إلى صادرات القطاع الدفاعي، مبيناً أن إيران صدّرت معدات إلكترونية وفي المجالات ذات الصلة إلى أوروبا كما أنها تبحث إستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتها.

وأعلن وزير الدفاع انه قد تم الإنتهاء من مشروع تصنيع مقاتلة (قاهر) الجديدة وستجري عليها اختبارات التحليق في العام المقبل الايراني (يبدأ في 21 آذار/مارس).

ونفى ايقاف العمل بمشروع انتاج مقاتلة (صاعقة) لافتا الى ان اختبارات التحليق عليها ستجري قريبا ايضا.

واشار الى تصنيع الطائرات المسيّرة، موضحاً: ان ايران هي من البلدان صاحبة التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، لافتا الى ان بلدانا أخرى أعربت عن رغبتها بالتعاون في هذا القطاع.

وفي سياق آخر لفت الى أهمية إجراء مناورات دفاعية في البلاد، موضحاً: ان المناورات ضرورية لتقويم قدرات القوات المسلحة وكفاءة الاسلحة والمعدات، وتنفّذ اثناء حالة السلم للكشف عن نقاط القوة والضعف في المنظومات الدفاعية وتحليلها ولا معنى لإيقافها والتخلي عنها.

ولفت الى ان المناورات تنفذ في دورات سنوية يتم تحديدها مسبقا بمصادقة كبار القادة عليها، وفي بعض الاحيان يحال موعد إجرائها الى مجلس الامن القومي بالنظر للظروف العالمية والاقليمية.

واوضح: ان العام الجاري (الايراني) لم يشهد توقفا في إجراء المناورات والإختبارات ولكن ربما لا يتم تسليط الأضواء عليها أحيانا.



