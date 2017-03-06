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رقم الخبر: 189066 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: محليات  
عراقجي يشارك في الاجتماع الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي

عراقجي يشارك في الاجتماع الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي

توجه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، الى العاصمة الاندونيسية جاكارتا، الأحد، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي (آيورا).

اجتماع خبراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي (آيورا) عقد، الاحد في جاكارتا لمناقشة الوثائق التي ستقدم الى الاجتماع الوزاري والقمة حول التعاون بين الدول المطلة على هذه الرقعة المائية.
وترأس وفد الخبراء الايراني في الاجتماع العشرين لخبراء (ايورا)، مدير عام وزارة الخارجية للشؤون الدولية والبيئة والتنمية المستدامة، مجيد بيزمارك، وبحضور السفير الايراني في جاكارتا ولي الله محمدي نصر آبادي.
ويعقد الاجتماع الوزاري والقمة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي (آيورا) اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في العاصمة الاندونيسية جاكارتا بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية وكبار مسؤولي الدول الاعضاء.
ويبحث المؤتمر، عددا من المواضيع المهمة بما فيها السلامة والأمن في البحار والتجارة والاستثمار وادارة الثروة السمكية والتعاون في المجالات العلمية.
وانضمت ايران في عام 1999 الى الرابطة. كما استضافت اجتماعها الوزاري في عام 2008.
ويبلغ عدد الدول الاعضاء بالرابطة حاليا ( 21) دولة هي: استراليا - بنغلادش - الهند - اندونسيا - ايران - كينيا - مدغشقر - ماليزيا - موريشيوس - موزمبيق - عُمان - سيشيل- سنغافورة - جنوب افريقيا - سيريلانكا - تنزانيا - كوموروس- الصومال - تايلند - الامارات العربية المتحدة - اليمن.
بالاضافة الى خمس دول شركاء حوار هي: الصين - المانيا - امريكا - مصر - فرنسا - اليابان - بريطانيا.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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